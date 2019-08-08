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Фильм «Дылда» Кантемира Балагова покажут на кинофестивале в Нью-Йорке

В программу конкурса включены кинокартины из 17 стран.

Фильм «Дылда» Кантемира Балагова покажут на кинофестивале в Нью-Йорке
Фото Instagram@kantemir_balagov

Кинофестиваль в Нью-Йорке проходит каждую осень, начиная с 1963 года. В его программу собирают лучшие кинокартины из разных стран. В этот раз в нее включен и фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда».

Это вторая полнометражная лента, снятая нашим режиссером. Два года назад другая его картина под названием «Теснота» была удостоена премии  международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

«Дылда» тоже успела заявить о себе, получив сразу два приза в Каннах. Жюри отметило насколько тонко и реалистично режиссер сумел рассказать драматичную историю о послевоенной психологической травме.

Главная героиня была зенитчицей во время войны, ее контузило на фронте. Последствия этой травмы приводят к страшной трагедии.

кадр из фильма "Дылда"
кадр из фильма «Дылда»

Сюжет фильма основан на документально-очерковой книге «У войны не женское лицо» лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. Всего в программе нью-йоркского фестиваля представлены фильмы из 17 стран, сообщает пресс-служба создателя картины, компании «Нон-Стоп».

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«У войны не женское лицо»57 кинофестиваль в Нью-ЙоркеFIPRESCIКантемир Балаговкомпания «Нон-Стоп»Светлана Алексиевичфильм "Дылда"

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Фильм «Дылда» Кантемира Балагова покажут на кинофестивале в Нью-Йорке
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