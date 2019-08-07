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«Обожал смотреть в детстве»: Тарантино назвал любимый русский фильм

О любви к кинокартине «Человек-амфибия он »рассказал на пресс-конференции, которая состоялась в Москве.

«Обожал смотреть в детстве»: Тарантино назвал любимый русский фильм
Квентин Тарантино Фото: Stoccy /DDP Images/East News

Уже 8 августа на российские экраны выйдет новый фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды…в Голливуде». Главные роли в картине играют Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

На премьеру своего девятого фильма знаменитый режиссер приехал в Россию. Глава Минкульта РФ Владимир Мединский провел для иностранного гостя экскурсию по историческому центру Москвы.

Особое впечатление на Тарантино оказала Царь-пушка. Не меньше восторга у него вызвал и один из подарков. Квентину вручили факсимильное издание первого сборника стихотворений Бориса Пастернака, творчество которого автор картины «Криминальное чтиво» очень ценит.

Спустя день после прогулки Тарантино провел пресс-конференцию. Во время беседы с журналистами он назвал свой любимый русский фильм.

«Я обожал в детстве смотреть по телевизору фильм «Человек-амфибия», в начале 70-х его часто показывали у нас. Но тогда я даже не знал, что это русский фильм»», — поделился воспоминаниями режиссер.

По информации teleprogramma.pro, фильм «Однажды…в Голливуде» не станет последним в карьере Тарантино. Он собирается снять еще одно кино, которое, возможно, объединит все предыдущие работы режиссера.

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"Однажды в Голливуде"Брэд ПиттКвентин ТарантиноЛеонардо Ди КаприоТарантино

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«Обожал смотреть в детстве»: Тарантино назвал любимый русский фильм
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