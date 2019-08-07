Disney переснимет фильмы «Один дома» и «Ночь в музее»

Disney намерен повторить триумф вышедших ранее на мировые экраны фильмов «Один дома» и «Ночь в музее». По данным The Hollywood Reporter, компания хочет переснять культовые кинокартины с целью обратить внимание зрителей на свой стриминговый сервис.

Сообщается, что ремейк «Один дома» будет адаптирован под современные реалии. Когда выйдут новые версии, пока неизвестно.

Напомним, «Один дома» завоевал статус обязательного к просмотру в Рождество фильма. История о юном смышленом парнишке Кевие Маккалистере, хитроумно поймавшем грабителей в канун Нового года, собрала миллионы поклонников по всему миру.

Первая часть, в которой семейство Маккалистеров решило поехать на рождественские праздники из США в Европу, но забыла младшего сына Кевина (Маколей Калкин) дома, вышла на экраны в 1990-м году. Уже в следующем году фильм был номинирован на «Оскар» в категориях «Лучшая песня» и «Лучшая музыка».



После сокрушительного успеха команда решила снять вторую часть культового фильма – «Один дома: потерявшийся в Нью-Йорке», он вышел на экраны в 1992 году. Кевин снова в аэропорту отбился от семьи, перепутав отца с незнакомым мужчиной, в итоге родители и родственники Кевина отправились во Флориду, а сам подросток оказался в Нью-Йорке с папиной кредиткой. Там его ждала встреча с прежними грабителями, сбежавшими из тюрьмы, которой теперь обворовывают дорогие магазины.

Этот фильм также известен сценой с будущим президентом США Дональдом Трампом в отеле «Плаза».

Всего же фильм «Один дома» выходил пять раз. В третьей части (1997) главным героем стал парнишка Алекс Пруитт, который также защищал свой дом от банды воров. Правда, с предыдущими фильмами история не была связана. Четвертый фильм 2002 года частично затрагивает события и героев первых двух частей. Но сюжет и актерский состав был изменен. «Один дома 5», несмотря на франшизу, вышел в 2012 года как самостоятельный фильм о новом десятилетнем герое Финне Бакстере.



Добавим, что наибольшую популярность фильм «Один дома» принес именно Маколею Калкину, который также снимался в фильмах «Дядюшка Бак», «Моя дочь», «Хороший сын», «Богатенький Ричи» и «Повелитель страниц».

Кинокарьера Калкина достаточно быстро завершилась. Тем не менее Маколей продолжает работу с телестудиями, участвуя в небольших проектах.

Ранее появилась новость, что скончался актер Джон Херд, сыгравший отца семейства в первых двух частях комедийной франшизы «Один дома», пишет сайт argumenti.ru.