«Омерзительная девятка»: фильмы Квентина Тарантино до «Однажды в… Голливуде»

Один из самых противоречивых режиссеров современности 8 августа представил в России свой девятый фильм «Однажды в... Голливуде». По словам самого режиссера, картина станет предпоследней его работой.

Если послушать интервью этого талантливого грубияна и убрать из него все бранные слова и излишний эпатаж, то перед собеседником возникнет ранимый, нежный и ненавидящий насилие человек. О его фильмах не скажешь, что это романтическое повествование, хоть на самом деле, сам Тарантино неоднократно заявлял, что это именно так. Просто, мол, доносит он это до зрителя по-своему: по-тарантиновски.

Когда-то Квентин обмолвился, что всего за свою карьеру планирует снять десять фильмов и на этом его режиссерская деятельность будет свернута. Поклонники его необычного творчества, конечно, против, но Квентин сказал – Квентин сделал. На постере премьерного «Однажды в… Голливуде» красуется недвусмысленная надпись: «Девятый фильм Квентина Тарантино». Вспомним остальные восемь.

«Бешеные псы», 1992 год

С этого фильма началось победное шествие сумасшедшего гения Тарантино по планете. К тому времени его не знал практически никто. Но внезапно фильм начал собирать деньги еще до премьеры: все, что было вложено окупилось трижды еще до того, как в кинозалах перед рекламой погас свет.

Злой кровавый боевик со странной схемой повествования сразу же подкупил огромное количество людей по всему миру. А блистательный актерский состав и вовсе был превыше похвал. Никто до сих пор не понимает, как начинающий режиссер сумел уговорить на участие в премьерном фильме актеров такого уровня.

Вторую картину уже ожидали с нетерпением. Тем более, что первая собрала восемь престижных наград и заявленные номинации Тарантино все же получил!

«Криминальное чтиво», 1994 год

О «Криминальном чтиве» не слышал разве что тот, кто не знает слова «кино». Этот фильм стал культовым сразу, как только появился на экранах. Около пятидесяти кинематографических наград за все время своего существования – столько не собирали даже классики кинематографа!

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Рваное повествование, странные режиссерские ходы, неожиданные повороты сюжета – все это породило массу поклонников, но и массу подражателей. Стоит ли говорить о том, что никто не смог не только переплюнуть Тарантино, но даже приблизиться к его успеху?

«Криминальное чтиво» стал своего рода визитной карточкой режиссера. На то время – уж точно. Да и до сегодняшнего дня картина не покидает первого десятка лучших фильмов по версии сайта IMDb. А ведь с момента выпуска «Чтива» прошла четверть века!

«Джеки Браун», 1997 год

«Куй железо, пока горячо» — и Тарантино ковал, не останавливаясь. Впрочем, он никуда не спешил: съемки длились ровно столько, сколько это нужно было для фильма и ни минутой меньше. В этом вся прелесть независимого кино — нет жестких сроков. Справился быстрее – молодец.

История стюардессы, которая устраивает целое представление для того, чтобы не просто выйти сухой из ситуации, снова стала культовой. Джеки Браун не только красиво и кроваво избежала проблем с властями, но и сумела скрыться с внушительной суммой денег.

В американском обществе частенько становились кумирами именно такие удачливые проходимцы. Американская мечта состоит в том, чтобы стать богатым и успешным. А вот способы достижения этой цели всегда скромно умалчиваются.

«Убить Билла», 2003, 2004 годы

Изначально эта дилогия была одним фильмом. Но из-за большого хронометража пришлось разделить повествование на две части – иначе кинотеатры отказывались брать «Билла» в прокат. И, судя по всему, фильм только выиграл.

Сборы первой его части составили 180 миллионов против затраченных на производство тридцати, а вторая часть собрала 152 миллиона. Так что можно сказать, Тарантино сумел с одним фильмом дважды войти в реку.

Великолепная Ума Турман стала тогда не просто знаменитой – ее изображение было везде. Ее называли секс-символом столетия, от режиссерских предложений не было отбоя, а песенку из фильма насвистывало полмира. Сам Тарантино любит это свое кино больше всех других своих фильмов. Он даже планировал выпустить третью и четвертую части, но потом все же передумал.

«Доказательство смерти», 2007 год

А вот следующий фильм режиссер называет худшим в своей карьере. И он недалек от истины – на популярном сайте, где собираются отзывы и оценки зрителей всего мира Rotten Tomatoes всего 65% положительных отзывов профессиональных рецензентов и критиков.

История двух девушек, которые становятся жертвами преследования, не так уж сильно потрясла мировой кинематограф. Даже нестандартный ход, когда загнанные безобидные «кошечки» превращаются в монстров-убийц не смог вывести фильм в явные лидеры проката.

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Тарантино хотел представить «Доказательство» как сиквел к фильму своего друга Роберта Родригеса («От заката до рассвета», «Отчаянный», «Четыре комнаты») «Планета страха». Но картина приятеля в прокате провалилась, так что Тарантино переиграл подачу и представил «Доказательство смерти» как отдельное кино. Ну что же: дружба дружбой, а табачок – врозь».

«Бесславные ублюдки», 2009 год

Кино, в котором Тарантино играет с историческими событиями, предлагая свою версию происходивших в Европе во время Второй мировой войны. Альтернативная история – конек Тарантино. Скандальный, вызывающий отторжение у некоторой части зрителей, но, все же, конек.

Кинокритики в большей своей массе положительно приняли картину. Да и зрители к ней отнеслись более чем благосклонно: за время, пока фильм шел на больших экранах, было собрано более 322 миллиона долларов.

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«Оскар» мог быть вручен в восьми номинациях, но победу присудили только по одной: «лучшая мужская роль второго плана». Кристоф Вальц, кроме «Оскара», за эту роль вообще собрал все мыслимые награды, а точнее, целых четыре премии «Золотой глобус» и шесть премий BAFTA!

«Бесславных ублюдков» многие критики внесли в свои списки лучших фильмов 20 и начала 21 века. А актера Кристофа Вальца так и вообще называют не иначе как « секретное оружие Тарантино».

«Джанго освобождённый», 2012 год

При создании этого фильма Тарантино отступил от своих привычных принципов и замахнулся на острополитическую работу. Америка всегда делала вид, что ее рабовладельческое прошлое кануло в небытие и вообще никак ее не касается. Тарантино же считал, что об этих стыдных страницах истории нужно напоминать, чтобы такое не повторилось.

Уилл Смит до сих пор корит себя за то, что в свое время сделал неверный ход, отказавшись сыграть роль Нео в «Матрице». Тогда он сделал выбор в пользу провального фильма «Дикий дикий запад». Вот и после того, как фильм Тарантино вышел на экраны, Смит кусал локти. Ведь он отказался от главной роли, а фильм возьми, да и стань культовым.

«Омерзительная восьмёрка», 2015 год

Фильм мог бы и не состояться. Кто-то слил сценарий в интернет еще до того, как Тарантино приступил к работе над фильмом. В 2013 году Квентин заявил, что хотел бы снять продолжение «Джанго». Но кому-то это не понравилось…

Тогда не только сценарий ушел «в массы». Тогда режиссеру вообще ставили палки в колеса на протяжении всего кинопроизводства. Финальным аккордом стало то, что «Омерзительная восьмерка» была выпущена всего лишь в ограниченный прокат: ее показали только лишь в сотне кинотеатров.

Да и международные премии в этот раз очень аккуратно подошли к вопросу награждения ленты. «Оскара», «Золотого глобуса» и «BAFTA», конечно, вручили. Но только лишь за музыку Эннио Морриконе.

Теперь вот на экраны выходит еще один фильм, который обещает стать таким же обсуждаемым, кровавым, эпатажным и необычным как все, что делает Тарантино. О нем заговорили сразу, как только начались съемки. А сейчас, в день премьеры, интерес достиг наивысшего накала.

Несмотря на то, что в картинах Тарантино реками льется кровь, а от жестоких сцен иногда мутит даже самого стойкого зрителя, сам режиссер ярый противник насилия в жизни. Он даже как-то раз попал в опалу к полиции США.

Все дело в том, что режиссер принял участие в Нью-Йоркской массовой демонстрации, призванной защитить город от полицейского беспредела и жестокого отношения с задержанными. Знакомая с тарантиновскими шедеврами полиция, мягко скажем, удивилась и в полуприказном порядке сотрудникам было запрещено приходить на фильмы Квентина. Такие вот обидки государства на независимое американское кино.

Мы с вами вспомнили восемь культовых картин Квентина Тарантино. Осталось только посмотреть девятый фильм и дождаться выхода последнего. Вот тогда можно будет сказать: «Я видел все».

А вы собираетесь на премьеру «Однажды в… Голливуде» культового режиссера? там играет Он — Леонардо Ди Каприо!

