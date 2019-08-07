5 летних фильмов про отпуск, любовь и приключения

Остался последний месяц лета – поры отпусков, солнечных пляжей, курортных романов и просто легкого безделья. Но в мире кино лето может быть бесконечным! Вместе с онлайн-кинотеатром ViP Play мы выбрали 5 фильмов, которые дарят летнее настроение и помогают по-настоящему отдохнуть!

«Ешь, молись, люби»

Легкая и медитативная мелодрама с Джулией Робертс в главной роли наполнена всеми красками лета. По сюжету, журналистка из Нью-Йорка Элизабет Гилберт осознает, что несчастлива, несмотря на все атрибуты успеха: карьеру, дом, замужество и внимание мужчин. После тяжелого развода она решает кардинально изменить жизнь, чтобы лучше узнать себя и обрести душевное равновесие. Героиню ждет удивительное путешествие по миру, которое поможет вернуть вкус жизни! Зрители в компании с Элизабет гуляют по гастрономическим местечкам Италии, ищут просветление в Индии, наслаждаются красотами Бали – делают все, чтобы найти настоящее счастье.

Фильм снят по роману-бестселлеру американской писательницы Элизабет Гилберт и основан на реальных событиях. Но чтобы сделать выбор в пользу картины, достаточно взглянуть на актерский состав: Хавьер Бардем («Море внутри», «Пираты Карибского моря»), харизматичная Виола Дэвис («Прислуга», «Как избежать наказания за убийство»), романтичный Джеймс Франко («Почему он?», «Человек-паук») и неизменно обаятельная Джулия Робертс.

«Мамма MIA!»

Красивая музыкальная комедия с солнечными видами Греции и вечными хитами ABBA. Молодая девушка Софи (самая поющая звезда Голливуда Аманда Сайфред) готовится к свадьбе на греческом острове. Ее мать Донна (Мэрил Стрип), владелица маленького отеля, старается сделать праздник дочери незабываемым. Летние приключения начинаются, когда на остров прибывают сразу три отца Софи. Кто из них настоящий – непонятно, потому что имена возлюбленных матери девушка узнала из ее дневника, и пригласила сразу всех. Эта свадьба точно не будет скучной!

Кроме бесконечного ощущения праздника, фильм дарит зрителям уникальный шанс послушать, как поют звезды первой величины – Мэрил Стрип, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард и Колин Фёрт. Если вам катастрофически не хватает лета, эта кинолента – точно для вас.

«Каникулы президента»

Российская комедия про жаркое лето в разных уголках страны. Все начинается с того, что Президент России (в исполнении узнаваемого резидента «Comedy club» Дмитрия Грачева) отправляется отдыхать без охраны, отчетов и телевидения. Единственный способ потерять узнаваемость – загримироваться. И все бы ничего, но незадачливый художник по гриму выбирает образ «обычного человека» — с обложки газеты. Теперь Президент выглядит как Валера, парень из провинции, который в это же время спешит в аэропорт, чтобы скрыться от коллекторов в крымском санатории. Сотрудники ФСО все путают, и теперь загримированный президент путешествует на автомобиле с суматошной попутчицей Зиной (Анна Цуканова-Котт), а президентским сервисом пользуется банковский должник.

Роль Валеры и загримированного президента досталась Олегу Василькову («Битва за Севастополь», сериал «Преступление»). Настроение в фильме также создают любимые комедийные актеры страны – Татьяна Орлова, Александр Самойленко, Михаил Казаков.

«Каникулы строгого режима»

Эту комедию до начала учебного года стоит посмотреть всей семьей. По сюжету, двое незадачливых осужденных сбегают из колонии и пытаются скрыться от правосудия в пионерском лагере. Кто бы мог подумать, что арестанты Кольцов и Сумароков (в исполнении Дмитрия Дюжева и Сергея Безрукова) научат детей хорошему и перевоспитаются сами. Добрый фильм, наполненный приключениями, неловкими ситуациями и юмором, напоминает о времени, когда мы могли отдыхать всё лето – в пионерлагерях, с песнями у костра, под присмотром смешных и строгих педагогов.

Фильм подкупает не только летним настроением и обилием комедийных перипетий сюжета, но и игрой замечательных актеров российского кино – Владимира Меньшова, Людмилы Поляковой, Романа Мадянова, Алены Бабенко и Кирилла Плетнева.

«Путешествие Гектора в поисках счастья»

Еще одно кругосветное путешествие в нашей подборке. На этот раз за счастьем по всему свету отправляется мужчина – обаятельный врач-психиатр из Лондона, переживающий профессиональный кризис. Несмотря на все старания, его пациенты не становятся счастливее, и в итоге врач задается вопросом – существует ли счастье вообще? Он оставляет свою подружку, стабильную жизнь и направляется в Китай – не зная, где и когда закончится его путешествие. Гектора ждут философские разговоры в Китае, опасные приключения в Африке, встреча с первой любовью – в Америке. Везде он находит несчастных и счастливых людей – и учится радоваться всему, что дарит жизнь.

Роль Гектора досталась британскому комику и актеру Саймону Пеггу («Типа крутые легавые», «Зомби по имени Шон»). Среди его спутников по всему свету — Стеллан Скарсгард («Пираты Карибского моря», «Меланхолия»), Жан Рено («Леон», «Невезучие»), Кристофер Пламмер («Александр», «Игры разума») и Тони Коллетт («Шестое чувство», «Маленькая мисс Счастье»).

Успейте посмотреть фильмы из этой подборки в онлайн-кинотеатре ViP Play, чтобы задержать лето и пережить ощущение счастливого отпуска.