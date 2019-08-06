«До скорой встречи»: премьера фильма о матери-одиночке Золушке

Одиннадцать лет назад девушка не побоялась с двумя маленькими дочками отправиться за своей мечтой – в Голливуд. Пройдя долгий и не самый безоблачный путь, Женя сняла свой первый и долгожданный фильм, российская и мировая премьеры которого состоятся уже в конце июля. О кино, жизненных уроках и любви к себе Женя Танаева рассказала в интервью «Телепрограмме».

Съёмки проходили в нескольких странах, где было работать приятнее всего?

Да, мы снимали в Греции, Румынии и России. В Греции у нас были потрясающе красивые локации! Там, в Халкидики, мы снимали всю романтическую часть истории. Невероятно красивая природа, тёплое море… Мы жили в прекрасном отеле, где по сюжету в определённый момент и оказываются наши главные герои. Их романическое настроение в сцене идеально дополнило греческое лето. Мы все тогда были полны энтузиазма, бодрые, вдохновлённые — замечательное было время!

Съёмки в Румынии оказались самыми тяжёлыми. Там мы всё снимали в студии, работали по двенадцать часов каждый день без выходных. Так что ничего толком даже не удалось посмотреть — всё время проходило на площадке.

А моё самое любое место съёмок — это Санкт-Петербург. Мне было очень ценно привезти туда всю нашу съёмочную группу и показать город, вместе создавать красоту Петербурга на экране. Для меня было важно, каким его увидят в моём фильме. И, кажется, нам удалось поймать в кадр особенно красивые виды города. Думаю, зрители по всему миру по достоинству оценят великолепие моего родного Петербурга.

Что было самым сложным для вас, когда проект был на стадии реализации?

Для меня самым сложным было пройти этап, когда в проект толком никто не верил. Приходилось постоянно откуда-то черпать дополнительные вдохновение и энергию, чтобы руки не опускались, а работа продолжалась. Когда после очередного отказа мне начинало казаться, что ничего не получится, что это всего лишь мои мечты и иллюзии, я позволяла себе даже немного похандрить. Но потом собирала волю в кулак и с новыми силами шла дальше. Когда дело касается работы, особенно любимой работы, я готова трудиться по 20 часов в сутки и с огромным удовольствием – легко! Но неопределенность в начале проекта психологически это самое тяжелое время.

По сути, такая огромная работа совсем не должна оставлять времени на семью и детей. Не мучала совесть, что редко видитесь с дочками?

Меня совесть мучает все время, когда я не нахожусь рядом с моими девочками. Вообще, мы с ними надолго никогда не разлучались. При каждой удобной возможности или я к ним прилетала, или они ко мне на съемки. За время всего съемочного процесса мы не виделись максимум недели две. Но в это время они находились со своими папой, бабушкой, дедушкой, поэтому я была, можно сказать, спокойна. А вообще, я такая мама, которая может идти работать и завоевывать мир только тогда, когда душа спокойна, когда уверена, что с моими девочками все в порядке. У нас очень близкие отношения, мы каждый день разговариваем, что-то обсуждаем, делимся. Поэтому каждая наша разлука мне дается тяжело. Всегда беспокоюсь, все ли у них в порядке. Даже если знаю, что у них все есть, что о них заботятся. Но все равно переживаю, что не могу их поцеловать на ночь, уложить спать…

Почему нужно смотреть ваш фильм?

Фильм «До скорой встречи», по сути, старая добрая история Золушки. Но на этот раз она мать-одиночка, хотя мне и не нравится этот термин. Скажем — женщина, которая самостоятельно воспитывает своего ребенка, без помощи мужа. Вот мы же читаем детям сказки для того, чтобы они верили в любовь, счастье. Хотим, чтобы они понимали, что добро побеждает зло, что все всегда заканчивается хорошо. Но взрослым девочкам, женщинам, разведенным, которые остались одни с детьми, эта сказка нужна еще больше. Им надо не только из нуля в плюс вывезти свою веру в хорошее, но сначала из минуса дотянуть до нуля. А вот уже дальше только в плюс. «До скорой встречи» — это история женщины, история мужчины, история о том, что нет совершенных людей. У всех есть свои изъяны, сильные и слабые стороны. О том, как, встречаясь, мы помогаем друг другу раскрыть то лучшее, что в нас есть. При этом не осуждая, не оценивая, а наоборот — поддерживая своей безусловной любовью. Фильм нужно смотреть, если вы хотите вдохновения, если ищите мотивацию, если вы хотите вновь начать верить в лучшее, что все будет хорошо. А еще, если вы хотите насладиться красивыми кадрами, романтической историей, потрясающими видами Санкт Петербурга, Лос-Анджелеса, Греции… Фильм поднимет настроение всем!

В фильме снимается Лиам Макинтайр, Харви Кейтель. Кому еще посылали сценарий, но получили отказ?

На главную мужскую роль у нас было несколько претендентов. Роль Райана мы изначально предложили актеру Джошу Дюамелю, но он был очень занят, у него был настолько плотный съемочный график, что не было времени даже прочитать сценарий. Еще мы вели переговоры с Орландо Блумом. Он сказал, что с неизвестными актрисами не снимается. Также мы общались со Скоттом Иствудом — сыном знаменитого Клинта Иствуда. У него тоже был довольно плотный график, а еще он сказал, что не разбирается в футболе, только в американском и вряд ли сможет сыграть футболиста. А когда мы разговаривали с Лиамом, он сразу сказал, что очень любит футбол. У него есть любимая команда и в детстве он сам играл. Ему очень понравилась история, персонаж, путь Райана. С Лиамом у нас как-то очень быстро все сложилось, было приятно. На роль, которую исполнил Харфи Кейтель, у нас было всего-то две задумки: Пирс Броснан и Харфи Кейтель. Пирс нам отказал — не знаю, почему. А Харфи с радостью согласился и еще сделал мне много комплиментов, насчет своего героя. Он ему очень нравился. Сказал, что он ему очень близок по духу.

Что вы почувствовали, когда узнали, что будете работать с такими партнерами?

Я прекрасно помню эти чувства. Когда начинает происходить что-то очень долгожданное и желанное после многих неудачных попыток, слышишь эту новость и думаешь: «Боже, как здорово!», а следом уже вторая мысль: «Может, я что-то не так поняла? Может, это опять как-то развалится и не срастется?» И до момента подписания контракта всегда было такое ощущение, что не дай Бог что-то сорвется. А вообще, конечно, я тогда почувствовала безграничную радость и благодарность этим людям за то, что они увидели что-то для себя близкое, интересное, что согласились включить мой проект в свой послужной список, отдать кусочек своей жизни, чтобы создать эту историю на экране. Я до сих пор с улыбкой и теплом вспоминаю эти моменты, даже воспоминания приносят большую радость.

Сегодня оглядываясь назад, можете ли вы сказать, какие ошибки допустили, идя к цели?

Да, я даже иногда говорю, что могу книгу написать о том, как делать не надо и о том, что может пойти не так. Но у меня есть такая жизненная философия: когда происходят какие-то неприятности, что-то срывается и идет не так, вместо сетований «Почему же это случилось?», я задаю себе вопрос: «Чему меня это должно научить, для чего случилось в моей жизни?» — такой подход позволяет извлечь правильный урок. Мы становимся сильнее, лучше, мудрее, проходя такие непростые ситуации. Поэтому, с одной стороны, конечно, я считаю их ошибками, а с другой — извлекла из них полезные уроки. Например, я не всегда правильно выбирала людей в команду, с некоторыми из которых приходилось расставаться по ходу съемок. Люди, которые вели себя нечестно, не выполняли свои обязательства. Их было не много, но каждый раз это были финансовые убытки, потерянное время и куча дополнительной работы. Можно считать ошибкой, что я с ними изначально связалась, но и они меня чему-то научили. Я поняла, что обязательно должен быть очень серьезный юрист и каждый шаг, каждое слово в контракте должны быть прописаны, тогда остается меньше пространства для непонимания и неправильного поведения.

Кто помогал идти к цели, где брали силы?

У меня было несколько друзей, которые в меня безусловно верили, говорили, что у меня все получится. Еще было несколько случайных встреч, когда человек, которого я толком не знала, умудрялся сказать такую фразу, которая давала мне веру в себя и проект. Для меня это было удивительно. Могу привести пример. В 2016 году, когда я активно искала партнеров и финансирование для фильма, я зашла в кабинет одного из руководителей крупной российской медиа компании. Я рассказывала ему про сценарий, описала историю и чувствовала себя немножко неловко, когда говорила, что сама написала, сама буду продюсировать… Он меня спрашивал, какие еще люди вовлечены в проект, хотел услышать какие-то весомые имена, а у меня тогда еще никого из важных актеров не было подписано на фильм, а сказать, что я еще и главную роль собираюсь сама исполнять, не поворачивался язык. Мне казалось, что он меня тогда сразу пошлет. Поэтому я об этом умолчала. А он мне: «Ну, как подпишете актеров, возвращайтесь к нам снова, посмотрим, на каких условиях мы могли бы поучаствовать». Я говорю: «Больше спасибо». Встреча длилась минут 15-20, не больше. И вот я уже выхожу из кабинета, открываю дверь, и он меня окликает: «Женя…». Я оборачиваюсь, а он мне: «Я надеюсь, вы никому не отдадите главную роль, потому что она — ваша». Я вышла в счастье из этого кабинета, и подумала, что если этот человек считает, что я смогу это сделать, то, наверное, в этом что-то есть. Вот такие иногда случаются встречи. А подобные комментарии дают огромное вдохновение.

Моя любовь к Петербургу меня тоже очень поддерживала, мои дочки, подружки, семья — моя опора. А еще моя любимая цитата Уолта Диснея: «Если вы можете об этом мечтать, вы это можете исполнить». Этим я, в общем-то, все время и руководствовалась.

Дайте совет, как научиться верить в себя?

Это для меня тоже был большой серьезный вопрос долгие годы, надо признаться. Единственный способ, самый действенный, поверить в себя — это полюбить себя. Искренне полюбить и почувствовать, что вы достойны иметь то, о чем мечтаете. У нас в детстве разные были ситуации — с родителями, в детских садиках, в школе, с друзьями и в результате нет веры в себя, не любим себя. Рассуждают: «Я об этом, конечно, мечтаю, но у меня вряд ли получится, вряд ли я этого достойна». А нужно понять что мы чувствуем и чего хотим? Заглянуть поглубже, спросить себя о самых сокровенных мечтах и о потайных страхах, которые мы прячем внутри, разобраться с ними. Влюбиться в себя, свой внутренний мир, мысли в свое тело. Принимать свои чувства и искренне поверить, что вы достойны обладать своей мечтой!