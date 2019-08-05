КИНО

Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на подарочные таблички

Их получат актеры в честь 25-летия легендарной картины.

Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на подарочные таблички
Памятный дуб. Кадр из фильма «Побег из Шоушенка».

Несмотря на то, что знаменитый дуб из фильма «Побег из Шоушенка» спилили три года назад, он будет продолжать жить. И не только в сердцах фанатов картины, но и в домах актеров, которые в ней снимались.

В честь 25-летия выхода драмы на экраны дерево было решено распилить на таблички, на которых после выгравировали портреты персонажей и их ключевые цитаты. Как сообщает издание TMZ, такие сувениры получат, в частности, актеры Тим Роббинс, Морган Фриман и режиссер Фрэнк Дарабонт. Кстати, отмечать годовщину создания картины будут в исправительной колонии штата Огайо, где проходили съемки.

Добавим, что в 2016 году дуб, запечатленный в фильме, пострадал во время бури. Тогда его пришлось спилить, как теперь стало известно, дерево пошло не на дрова, а на весьма креативное решение.

Напомним, картина была снята в 1994 году по повести Стивена Кинга. Уже много лет она занимает лидирующие места в различных рейтингах лучших фильмов всех времен и народов.

Как, на ваш взгляд, интересный ход?

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Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на подарочные таблички
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