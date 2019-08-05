Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на подарочные таблички

Несмотря на то, что знаменитый дуб из фильма «Побег из Шоушенка» спилили три года назад, он будет продолжать жить. И не только в сердцах фанатов картины, но и в домах актеров, которые в ней снимались.

В честь 25-летия выхода драмы на экраны дерево было решено распилить на таблички, на которых после выгравировали портреты персонажей и их ключевые цитаты. Как сообщает издание TMZ, такие сувениры получат, в частности, актеры Тим Роббинс, Морган Фриман и режиссер Фрэнк Дарабонт. Кстати, отмечать годовщину создания картины будут в исправительной колонии штата Огайо, где проходили съемки.

Добавим, что в 2016 году дуб, запечатленный в фильме, пострадал во время бури. Тогда его пришлось спилить, как теперь стало известно, дерево пошло не на дрова, а на весьма креативное решение.

Напомним, картина была снята в 1994 году по повести Стивена Кинга. Уже много лет она занимает лидирующие места в различных рейтингах лучших фильмов всех времен и народов.

Как, на ваш взгляд, интересный ход?