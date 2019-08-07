5 нетипичных фильмов про королев, которые нужно посмотреть

Подборка фильмов про королев разных государств и эпох, которых объединяет сила духа и трагическая судьба.

Образ женщины, облаченной властью и исторической ответственностью, все чаще появляется на больших экранах. И это не просто красочная картинка с костюмами и париками, а настоящая психологическая драма и смелый взгляд на историю. Онлайн-кинотеатр ViP Play собрал подборку «королевских» фильмов, которые непременно стоит посмотреть.

«Две королевы», 2018

Историческая драма, рассказывающая о сложных и трагических отношениях королевы Шотландии Марии Стюарт и английской королевы Елизаветы I. Фильм снят Джози Рурк, известной британской женщиной-режиссером («Много шума из ничего», «Кориолан») по роману историка Джона Гая. По сюжету 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию после смерти мужа, короля Франции Франциска II. Ей предстоит править своим народом и наладить отношения с кузиной – королевой Англии Елизаветой. Однако в Англии время политических интриг, а Стюарт, по крови претендующая и на английский престол, должна балансировать между родственными связами, искренностью, интригами и жаждой власти. Из истории мы знаем, что сложные отношения двух великих женщин закончились жестокой казнью Марии Стюарт. Но картина Рурк приоткрывает тайну того, что стояло за историческими фактами.

Фильм впечатляет звездным актерским составом. Роль Марии Стюарт исполнила прекрасная Сирша Ронан («Милые кости», «Отель «Гранд Будапешт»). Сердцеедка и немного безбашенная красавица Марго Робби (звезда «Отряда самоубийц») предстает в непривычном образе – нервной и недоверчивой королевы Елизаветы, которую в фильме сложно назвать красавицей.

«Елизавета», 1998

Биографическая драма о жизни королевы Елизаветы I с неподражаемой Кейт Бланшет в главной роли. Фильм рассказывает историю восхождения на трон самой могущественной и талантливой женщины британской короны. Елизавета, заточенная в замке родной сестрой – правящей католической королевой Марией, – после смерти сестры восходит на престол. Будучи протестанткой, она вызывает негодование Папы Римского, который готовит заговор против новой королевы. Кроме того, независимости Англии угрожают Испания и Франция, а королевский двор полон внутренних распрей и интриг. Елизавете предстоит сделать непростой выбор – отказаться от личной свободы, быть сильной и даже жестокой ради будущего своей страны. История этого личного пути сильной женщины не может оставить зрителей равнодушными.

Фильм, семь раз номинированный на премию «Оскар», собрал яркий актерский состав. Один из противников королевы, могущественный герцог Норфолк – британская звезда Кристофер Экклстон («Доктор Кто», «Оставленные»), друг и возлюбленный лорд Дадли – Джозеф Файнс («Влюбленный Шекспир», «Лютер»), один из верных соратников сэр Уолсингем – неподражаемый Джефри Раш («Король говорит», «Пираты Карибского моря»).

«Королева», 2005

Удивительная биографическая драма о действующей королеве Англии Елизавете II. Громкая и трагическая история смерти принцессы Дианы по-настоящему расколола британское общество. Одни считали, что гибель принцессы – личная трагедия королевской семьи, другие – что уход от публичности губителен для монархии. Фильм показывает закулисную историю взаимоотношений Елизаветы и премьер-министра Тони Блэра, которому приходится разрываться между жалостью к королеве, желанием помочь и поддержать историческое семейство — и общественной ответственностью и запросом на публичность.

Образ королевы Елизаветы блистательно воплотила звезда британского и голливудского кино Хелен Миррен («Призрачная красота», «Аудиенция»). Работу актрисы оценила и киноакадемия, вручив статуэтку «Оскар» за лучшую женскую роль. Роль принца Филиппа исполнил Джеймс Кромуэлл («Зеленая миля», «Я, робот»), премьер-министра Тони Блэра сыграл Майкл Шин («Полночь в Париже», «Пассажиры»).

«Фаворитка», 2018

Скандальная драма, получившая 9 номинаций на «Оскар», рассказывает историю противостояния фавориток болезненной и нестабильной королевы Анны (Оливия Колман). Фаворитки — леди Мальборо (Рэйчел Вайс) и ее племянница Эбигейл (Эмма Стоун) – борются не только за власть, но и за сердце Анны. Режиссеру греческого происхождения Йоргосу Лантимосу удается с неподражаемым эстетством показать закулисную жизнь королевского двора – с его интригами, грязью, духотой и молчанием.

Нетипичный взгляд на дворцовые интриги, нравы аристократов и личные отношения в королевском дворе приправлен удивительно точной работой с костюмами, декорациями и гримом. А главное – яркой, глубокой и точной актерской работой.

«Матильда», 2017

Наделавшая много шума картина российского режиссера Алексея Учителя интерпретирует историю отношений Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Получилась красивая попытка посмотреть на историю царской семьи как на личную историю, в которой любовь, страсть и ответственность сплетаются в сложный и роковой клубок.

Прима Мариинского театра не имеет королевского происхождения, но точно является королевой балета и первой красавицей того времени. Мужская половина столицы – у ее ног, а красоте и грации балерины не может противостоять даже молодой цесаревич Николай. Однако на кону – судьба страны, и будущему императору придется сделать непростой выбор. Неожиданно он берет в жены принцессу Александру Федоровну, чтобы не нарушить международные отношения и войти в историю своей страны достойно.

Роль Николая исполнил немецкий актер Ларс Айдингер («Вавилон-Берлин», «М-убийца), балерину Кшесинскую играет молодая польская актриса Михалина Ольшанская. Одну из ключевых ролей в фильме – роль графа Воронцова — исполнил всеобщий любимец Данила Козловский, изначально претендовавший на роль Николая. Также из звезд российского кино в картине появляются Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Ингеборга Дапкунайте, Галина Тюнина и молодая звезда, прославившаяся участием в проекте «Голос» и работой с Кириллом Серебренниковым – Ян Гэ.

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