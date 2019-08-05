Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актерам

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо дал совет всем, кто хочет стать кинозвездой. Журналист издания Mirror во время интервью напрямую попросил его об этом и получил следующий ответ.

«Крутой момент в создании фильмов, и первое, что я говорю всем, кто спрашивает о работе в кино, — это то, что ваша работа навсегда останется в истории. Я бесконечно смотрю фильмы и поражаюсь тому, что было снято в прошлом, — поделился актер. — Посмотрите то, что было сделано до вас и попытайтесь примерить на себя роли великих».

Напомним, у 44-летнего Леонардо огромный актерский опыт. Он начал сниматься в кино в 1988 году, будучи еще ребенком. На его счету звездные роли в фильмах «Титаник», «Авиатор», «Волк с Уолл-стрит», «Великий Гэтсби», «Выживший» и других. Одно время в Интернете гуляли ироничные комментарии о том, что такой яркий актер слишком долго остается без Оскара, но в 2016 году Лео взял и эту награду.

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Добавим, что скоро в кинотеатрах выходит фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, где главные роли исполняют Ди Каприо и Брэд Питт.

Вы тоже обожаете Леонардо Ди Каприо?