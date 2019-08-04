Биографический фильм об Элвисе Пресли выйдет в октябре 2021 года

После того, как в Голливуде выбрали актера, который сыграет Элвиса Пресли в предстоящем фильме-биографии о легендарном певце, стала известна и дата выхода картины. Компания Warner Brosers выпустит ее 21 октября 2021 года. Напомним, короля рок-н-ролла исполнит 27-летний певец Остин Батлер, съемками займется режиссер Баз Лурман («Мулен Руж!», «Великий Гэтсби»).

Известно, что на эту роль претендовали другие молодые актеры, такие как Энсел Эльгорт, Майлз Теллер и Гарри Стайлз. Но режиссера впечатлила бродвейская роль Батлера, в которой он противостоял Дензелу Вашингтону.

«Я знал, что не смогу снять этот фильм с плохим кастингом, и мы тщательно искали актера, способного показать не только движения и вокальные качества этой несравненной звезды, но также и внутреннюю уязвимость артиста», — цитирует режиссера сайт Comingsoon.

Картина расскажет нам о сложных отношениях Элвиса и его менеджера Тома Паркера. Последний очень много сделал для того, что Пресли стал звездой.

Напомним, Элвис является одним из самых коммерчески успешных исполнителей XX века. Помимо музыкальной карьеры он снялся еще в двух десятках фильмов и стал иконой поколения.

Пойдете на этот фильм?