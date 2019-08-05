Режиссер фильма «Мозг. Эволюция»: «Даже сильную аллергию можно вылечить»

В ноябре состоится премьерный показ фильма, посвященного работе человеческого мозга - уникального инструмента, который управляет всем: от восприятия окружающей среды до способности к самоизлечению.

«Мозг. Эволюция» – не первая работа режиссера Юлии Киселевой в плане изучения работы мозга: фильм станет вторым в череде задуманных эпизодов. Ведь, по словам самой Юлии, невозможно вместить в один фильм все то захватывающее, что ежедневно обнаруживают ученые, изучающие мозг человека. Режиссер рассказала порталу teleprogramma.pro о своем детище и о том, возможно ли вылечить болезни при помощи силы мозга.

— Взяться в наше время за документалку – это дорогого стоит!

— Причем, в буквальном смысле! Производство такого фильма – безумно дорого. За те примерно полтора миллиона, которые мы потратили на фильм, провернуть такую грандиозную работу невозможно, но мы это сделали.

— Откуда вообще взялась идея донести до зрителя не боевик с фантастикой, а документальное исследование?

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— Вообще, это второй наш фильм о мозге. Первый мы выпустили еще два года назад и увидели безумный интерес зрителей. Мало того, что мы его выпустили в кинопрокат, так его еще и показали по телевидению, «подвесили» на онлайн-платформы, так что он сейчас доступен и в интернете. У меня было больше тридцати показов по всей стране, где я присутствовала. И на каждом показе меня спрашивали о том, будет ли продолжение.

Тогда я думала, что продолжения не будет – слишком тяжело мы снимали. Три года, денег не было… Но в какой-то момент я поняла, что мне хочется дальше рассказать о некоторых вещах, которые не вошли в прошлый фильм. А рассказать есть о чем.

— В фильме использованы наработки будущего или уже существующие технологии – работающие, но не вышедшие еще в широкое применение?

— Нам было интересно показать процесс прохождения исследования от идеи, разработки до реального результата. В прошлом фильме мы упустили такую возможность. Один из ученых Александр Яковлевич Каплан рассказал нам о разработке нейроинтерфейса, с применением которой парализованные в результате инсульта люди смогут общаться между собой в соцсетях.

Я не стала включать это в фильм, подумав: «Да когда это еще будет?». Да и вообще, весь этот рассказ был похож на какую-то фантастику. В результате, не прошло и двух лет, как этот интерфейс появился.

Еще один пример: нейроинтерфейс, с помощью которого можно управлять протезами. Сейчас уже речь идет не просто об управляемом протезе, но и о том, чтобы мозг получал сенсорный отклик от этого протеза. Разработка еще ведется. Так что одной ногой мы в настоящем, другой – в будущем.

— Профессора и ученые – люди увлекающиеся, могут рассказать многое. А нет ли секретных разработок в деле изучения мозга, о которых с вами отказались разговаривать?

— Если и есть какие-то секретные разработки, то мы о них не знаем и спросить, естественно, не можем. Но у меня нет ощущения, что от нас где-то что-то скрывали. Один из наших героев, ученый Михаил Лебедев, живет в Штатах, работает с обезьянами. Сама разработка не секретная: обезьяны управляют виртуальной рукой, получая от нее отклик. Но снимать внутри нам бы не позволили. Так что нам пришлось опираться только на интервью с этим ученым, на научные публикации и видеоматериалы, находящиеся в свободном доступе.

— Правда ли, что больше всех в изучении мозга заинтересованы военные?

— Я никогда этим вопросом не интересовалась, но наверное – ведь множество разработок связаны с вопросами реабилитации, так что возможно, конечно. Но мы видели то, что применимо именно к гражданской, обычной жизни.

Когда два года назад мы снимали прошлый фильм, у нас был эпизод про жуков-киборгов. Есть ученый Мишель Махарбиз — профессор Университета Беркли. Он работал с жуками, которыми можно управлять. Повернул рычажок – жук взлетел. Повернул в другую сторону – жук пошел налево. Или направо.

В СМИ я видела страшилки, что жуки нужны Пентагону, но для чего? Вряд ли кто-то жукам доверит какую-то серьезную операцию.

— Можно ли надеяться на то, что где-то существуют реально действующие техники саморегуляции организма силой мозга? Имеется в виду избавление от болезней без лекарств.

— Да, конечно. Возьмем, к примеру, аллергию – бич нашего времени. Если она вызвана психосоматикой, то ее достаточно несложно побороть, как это произошло с одним из наших героев.

Часть прошлого фильма мы посвятили гипнозу. Мы провели небольшой эксперимент на камеру, чтобы исследовать и показать некоторые феномены. Геннадий Иванов, который это все демонстрировал, занимается изучением и лечением фобий и психосоматических заболеваний.

Как пример – работа с девушкой, у которой при употреблении любых фруктов развивался анафилактический шок. Ее удалось вылечить за шесть сеансов гипноза. Но это касается только психосоматики.

Нужно четко знать причину болезни, прежде чем приступать к лечению. Возможно, без лекарств в данном конкретном случае справиться не удастся. Но, опять же: мы не знаем всех возможностей нашего мозга.

Режиссер рассказала, что у нее уже есть две заявки на продолжение документального цикла о работе мозга. А вам интересно, насколько изучен наш с вами мозг?