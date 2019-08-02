КИНО

Продюсер Кевин Файги назвал супергероя, который одолел бы Таноса в одиночку

И это не Капитан Марвел.

Продюсер Кевин Файги назвал супергероя, который одолел бы Таноса в одиночку
Кевин Файги назвал опаснейшего фрага для Таноса. Фото: globallookpress.com

Босс киновселенной Marvel Кевин Файги назвал супергероя, который смог бы в одиночку победить злодея Таноса в фильме «Мстители: Финал». И это не всесильная Капитан Марвел и не могучий полубог Тор. Продюсер сказал, что убить титана смогла бы Алая Ведьма Ванда Максимофф (ее играет актриса Элизабет Олсен), если бы они сражались один на один, без армий. Со своей способностью управлять материей она была бы самым опасным противником для Таноса, передает мнение Файги портал Yahoo.

Элизабет Олсен
Элизабет Олсен играет Алую Ведьму в фильмах Marvel. Фото: globallookpress.com

Босс Marvel Studios также поделился дальнейшими планами на персонажа Элизабет Олсен. Алая Ведьма появится как соратница Доктора Стренджа в его втором сольном фильме, запланированном на 2021 год, и в собственном сериале, где покажут ее взаимоотношения с андроидом Виженом. Также ее можно будет встретить в грядущих сериалах про Локи и Хоукая.

Напомним, фильм «Мстители: Финал» вышел в апреле 2019 года и стал самой кассовой картиной за всю историю кинематографа, собрав около 2,8 миллиарда долларов в прокате.

А кто по-вашему сильнейший герой в «Мстителях»?

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"Мстители"MarvelМстители: ФиналсупергероитаносЭлизабет Олсен

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Продюсер Кевин Файги назвал супергероя, который одолел бы Таноса в одиночку
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