Продюсер Кевин Файги назвал супергероя, который одолел бы Таноса в одиночку

Босс киновселенной Marvel Кевин Файги назвал супергероя, который смог бы в одиночку победить злодея Таноса в фильме «Мстители: Финал». И это не всесильная Капитан Марвел и не могучий полубог Тор. Продюсер сказал, что убить титана смогла бы Алая Ведьма Ванда Максимофф (ее играет актриса Элизабет Олсен), если бы они сражались один на один, без армий. Со своей способностью управлять материей она была бы самым опасным противником для Таноса, передает мнение Файги портал Yahoo.

Босс Marvel Studios также поделился дальнейшими планами на персонажа Элизабет Олсен. Алая Ведьма появится как соратница Доктора Стренджа в его втором сольном фильме, запланированном на 2021 год, и в собственном сериале, где покажут ее взаимоотношения с андроидом Виженом. Также ее можно будет встретить в грядущих сериалах про Локи и Хоукая.

Напомним, фильм «Мстители: Финал» вышел в апреле 2019 года и стал самой кассовой картиной за всю историю кинематографа, собрав около 2,8 миллиарда долларов в прокате.

А кто по-вашему сильнейший герой в «Мстителях»?