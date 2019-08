Киану Ривз сыграет злодея в продолжении «Форсажа»

Продолжение «Форсажа» с подзаголовком «Хоббс и Шоу» ворвалось в кинотеатры страны. Еще одна интересная новость — в сиквеле этого фильма злодея сыграет неподражаемый Киану Ривз. Об этом сообщает американский сайт We Got This Covered со ссылкой на свои источники. Издание пишет, что появление Ривза на одной экране с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стейтемом будет настоящим подарком для фанатов серии. И даже если нынешний фильм не соберет много денег в прокате, вторая часть ему, практически, обеспечена.

Добавим, за последний год 54-летний Киану Ривз совершил головокружительный подъем в своей карьере. Окупившийся несколько раз третий «Джон Уик» и участие в создании компьютерной игры Cyberpunk 2077 принесли актеру невероятную популярность. В Сети его почитают уже не просто как голливудскую звезду — там образовался целый культ Киану Ривза. Различные издания часто подчеркивают, что он ведет не как типичный селебрити: никогда не был женат, часто появляется на улице грустным. Последняя привычка породила в Сети мем «грустный Киану», который очень популярен в России.

Напомним, мировую известность актеру принесли фильмы «Матрица» и «Адвокат дьявола». Сейчас ему предрекают скорое вхождение в киновселенную Marvel. Кстати, недавно стало известно, что сестры Вачовски начнут снимать новую «Матрицу» в 2020 году.