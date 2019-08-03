КИНО Супергерои из советских фильмов, которые скрасили наше детство
КИНО

Супергерои из советских фильмов, которые скрасили наше детство

Ольга Моисеева

Принято считать, что супергерои со сверхспособностями – изобретение Голливуда. Но и в советском кино были такие персонажи!

И, если собрать их вместе, кто знает – возможно, они вышли бы победителями в схватке с заокеанскими соперниками. 

Ихтиандр – «Человек-амфибия» 

Сверхспособность – умеет дышать под водой, благодаря жабрам 

Кадр из фильма «Человек-амфибия», 1961 г. 
Кадр из фильма «Человек-амфибия», 1961 г.

Фильм, поставленный по фантастическому роману Александра Беляева «Человек-амфибия», рассказывает о сыне профессора Сальватора. Мальчик родился со слабыми легкими, и ученый рискнул вживить младенцу жабры акулы. С тех пор Ихтиандр стал полноправным обитателем моря и океана: он одинаково комфортно чувствует себя как под водой, так и на суше. 

Кадр из фильма «Человек-амфибия», 1961 г. 
Кадр из фильма «Человек-амфибия», 1961 г.

Правда, ни там, ни там он не может находиться слишком долго. И это приводит к трагедии – Ихтиандр влюбился в земную девушку, но им не суждено быть вместе. 

Если бы Ихтиандр был персонажем американских комиксов, из него, надо полагать, сделали бы подводного охотника, непотопляемого спасателя, а то и вовсе – морское чудище, вызывающее ужас. 

Джонатан Гриффин – «Человек-невидимка» 

Сверхспособность – умеет быть невидимым 

Кадр из фильма «Человек-невидимка», 1984 г.
Кадр из фильма «Человек-невидимка», 1984 г.

Человека-невидимку придумал английский писатель Герберт Уэллс, а в советском фильме 1984 года его роль исполнил Андрей Харитонов 

Талантливый ученый Джонатан Гриффин изобрел препарат, который делает его невидимым. Поначалу новая жизнь казалась ему забавной. А потом выяснилось, что он не может вернуться к своему прежнему виду, вынужден скрываться. И для него начался ужас. 

Андрей Харитонов. Кадр из фильма «Человек-невидимка», 1984 г.
Андрей Харитонов. Кадр из фильма «Человек-невидимка», 1984 г.

Только представьте, сколько дел мог бы совершить человек-невидимка, стань он героем комиксов или голливудского блокбастера! Из него бы получился идеальный шпион, например. Да и вообще – вокруг этого сюжета столько можно накрутить! 

Алиса Селезнева – «Гостья из будущего» 

Сверхспособность – умеет читать мысли 

Кадр из фильма «Гостья из будущего», 1984 г. 
Кадр из фильма «Гостья из будущего», 1984 г.

Если верить Киру Булычеву, автору приключенческой повести «Сто лет тому вперед», и создателям фильма «Гостья из будущего» по ее мотивам, — через сотню лет обыкновенные школьники будут обладать многими сверхспособностями. Но главной все же останется чтение мыслей с помощью фантастического прибора – миелофона. 

Фильм про Алису Селезневу, девочку, попавшую в современную Москву из далекого будущего, мы впервые увидели в 1984 году. С тех пор в стране началась настоящая «алисомания»: у фильма и главной героини появилась целая армия фанатов. 

Страшно представить, что произойдет, если прибор для чтения мыслей попадет в руки злодеев. Вот и в фильме завладеть миелофоном стремятся настоящие отморозки – космические пираты. Наверное, голливудские мастера спецэффектов сумели бы снять на эту тему не один блокбастер. 

Александр (Шурик) Тимофеев – «Иван Васильевич меняет профессию» 

Сверхспособность – создал машину времени 

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 г. 
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 г.

Прямо в своей квартире изобретатель Шурик построил настоящую машину времени. И надо же было попасть под ее действие занудному скандальному управдому Ивану Васильевичу и вору-домушнику Жоржу Милославскому! Они оказались во дворце Ивана Грозного, а царь, в свою очередь, попал в Москву ХХ века. 

На экране мы видим замысловатый агрегат – «машину времени» для фильма придумал и создал скульптор Вячеслав Почечуев. Неизвестно, как бы выглядела настоящая машина для путешествий во времени, но эта получилась весьма убедительной. Скульптор даже получил солидную премию за нее, а также справку, в которой так и было указано – «премия выдана за создание машины времени».  Безусловно, такое устройство пригодилось бы и героям голливудских фантастических боевиков!

Электроник – «Приключения Электроника» 

Сверхспособности – невероятная физическая сила, выносливость, обширные знания 

Кадр из фильма «Приключения Электроника», 1979 г.
Кадр из фильма «Приключения Электроника», 1979 г.

Очень симпатичный робот с внешностью кудрявого мальчишки-подростка придуман писателем Евгением Велтистовым, по мотивам книги которого режиссер Константин Бромберг снял трехсерийный фантастический фильм. 

В голове у Электроника помещается целая Энциклопедия, он поет голосом Робертино Лоретти, открывает двери без ключей, бегает со скоростью мотоцикла и одной рукой поднимает тяжеленную штангу. Конечно, посмотрев фильм, миллионы советских мальчишек принялись мечтать о таких же сверхспособностях. Или хотя бы о таком друге, как Электроник. 

Намного позже английская писательница Джоан Роулинг придумала мальчика-волшебника Гарри Поттера, но наш родной Электроник ничуть не хуже!

Петр Гарин – «Гиперболоид инженера Гарина», «Крах инженера Гарина» 

Сверхспособность – изобрел лазерное супероружие 

Кадр из фильма «Гиперболоид инженера Гарина», 1965 г. 
Кадр из фильма «Гиперболоид инженера Гарина», 1965 г.

Гениальный изобретатель инженер Гарин создал гиперболоид – прибор, способный мощнейшим лазерным лучом в секунды разрезать прочную стену, уничтожить город за считанные минуты. Гарин, придуманный писателем Алексеем Толстым, — типичный киношный злодей, мечтающий о мировом господстве. 

Скоро Гарин, используя свое уникальное супероружие, действительно становится диктатором. Голливудские спецэффекты, надо думать, помогли бы создать по-настоящему зрелищное кино о том, как фанатику-ученому противостоит команда бесстрашных супергероев.  

Кадр из фильма «Крах инженера Гарина», 1973 г.
Кадр из фильма «Крах инженера Гарина», 1973 г.

Кино про одержимого идеей мирового господства ученого-физика в нашей стране снимали дважды. В 1965 году вышел фильм «Гиперболоид инженера Гарина» с Евгением Евстигнеевым в главной роли, а в 1973 году Гарина сыграл Олег Борисов – фильм назывался «Крах инженера Гарина». 

Конечно, перечисленные персонажи – далеко не все, которые могли бы войти в советскую команду супергероев. Сюда с полным правом можно добавить Сан Саныча из «Не бойся, я с тобой!», четверку героев-подростков из «Неуловимых мстителей», Штирлица из «Семнадцати мгновений весны», непобедимых бойцов из «Пиратов ХХ века».

А какими именами дополнили бы этот  список вы? 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Гостья из будущего"«Человек-невидимка»Александр БеляевАлександр ТимофеевАлексей ТолстойАндрей ХаритоновГерберт УэллсЕвгений Велтистов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Супергерои из советских фильмов, которые скрасили наше детство
Интересно?
Поделись с друзьями: