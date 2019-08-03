Супергерои из советских фильмов, которые скрасили наше детство

Принято считать, что супергерои со сверхспособностями – изобретение Голливуда. Но и в советском кино были такие персонажи!

И, если собрать их вместе, кто знает – возможно, они вышли бы победителями в схватке с заокеанскими соперниками.

Ихтиандр – «Человек-амфибия»

Сверхспособность – умеет дышать под водой, благодаря жабрам

Фильм, поставленный по фантастическому роману Александра Беляева «Человек-амфибия», рассказывает о сыне профессора Сальватора. Мальчик родился со слабыми легкими, и ученый рискнул вживить младенцу жабры акулы. С тех пор Ихтиандр стал полноправным обитателем моря и океана: он одинаково комфортно чувствует себя как под водой, так и на суше.

Правда, ни там, ни там он не может находиться слишком долго. И это приводит к трагедии – Ихтиандр влюбился в земную девушку, но им не суждено быть вместе.

Если бы Ихтиандр был персонажем американских комиксов, из него, надо полагать, сделали бы подводного охотника, непотопляемого спасателя, а то и вовсе – морское чудище, вызывающее ужас.

Джонатан Гриффин – «Человек-невидимка»

Сверхспособность – умеет быть невидимым

Человека-невидимку придумал английский писатель Герберт Уэллс, а в советском фильме 1984 года его роль исполнил Андрей Харитонов.

Талантливый ученый Джонатан Гриффин изобрел препарат, который делает его невидимым. Поначалу новая жизнь казалась ему забавной. А потом выяснилось, что он не может вернуться к своему прежнему виду, вынужден скрываться. И для него начался ужас.

Только представьте, сколько дел мог бы совершить человек-невидимка, стань он героем комиксов или голливудского блокбастера! Из него бы получился идеальный шпион, например. Да и вообще – вокруг этого сюжета столько можно накрутить!

Алиса Селезнева – «Гостья из будущего»

Сверхспособность – умеет читать мысли

Если верить Киру Булычеву, автору приключенческой повести «Сто лет тому вперед», и создателям фильма «Гостья из будущего» по ее мотивам, — через сотню лет обыкновенные школьники будут обладать многими сверхспособностями. Но главной все же останется чтение мыслей с помощью фантастического прибора – миелофона.

Фильм про Алису Селезневу, девочку, попавшую в современную Москву из далекого будущего, мы впервые увидели в 1984 году. С тех пор в стране началась настоящая «алисомания»: у фильма и главной героини появилась целая армия фанатов.

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Страшно представить, что произойдет, если прибор для чтения мыслей попадет в руки злодеев. Вот и в фильме завладеть миелофоном стремятся настоящие отморозки – космические пираты. Наверное, голливудские мастера спецэффектов сумели бы снять на эту тему не один блокбастер.

Александр (Шурик) Тимофеев – «Иван Васильевич меняет профессию»

Сверхспособность – создал машину времени

Прямо в своей квартире изобретатель Шурик построил настоящую машину времени. И надо же было попасть под ее действие занудному скандальному управдому Ивану Васильевичу и вору-домушнику Жоржу Милославскому! Они оказались во дворце Ивана Грозного, а царь, в свою очередь, попал в Москву ХХ века.

На экране мы видим замысловатый агрегат – «машину времени» для фильма придумал и создал скульптор Вячеслав Почечуев. Неизвестно, как бы выглядела настоящая машина для путешествий во времени, но эта получилась весьма убедительной. Скульптор даже получил солидную премию за нее, а также справку, в которой так и было указано – «премия выдана за создание машины времени». Безусловно, такое устройство пригодилось бы и героям голливудских фантастических боевиков!

Электроник – «Приключения Электроника»

Сверхспособности – невероятная физическая сила, выносливость, обширные знания

Очень симпатичный робот с внешностью кудрявого мальчишки-подростка придуман писателем Евгением Велтистовым, по мотивам книги которого режиссер Константин Бромберг снял трехсерийный фантастический фильм.

В голове у Электроника помещается целая Энциклопедия, он поет голосом Робертино Лоретти, открывает двери без ключей, бегает со скоростью мотоцикла и одной рукой поднимает тяжеленную штангу. Конечно, посмотрев фильм, миллионы советских мальчишек принялись мечтать о таких же сверхспособностях. Или хотя бы о таком друге, как Электроник.

Намного позже английская писательница Джоан Роулинг придумала мальчика-волшебника Гарри Поттера, но наш родной Электроник ничуть не хуже!

Петр Гарин – «Гиперболоид инженера Гарина», «Крах инженера Гарина»

Сверхспособность – изобрел лазерное супероружие

Гениальный изобретатель инженер Гарин создал гиперболоид – прибор, способный мощнейшим лазерным лучом в секунды разрезать прочную стену, уничтожить город за считанные минуты. Гарин, придуманный писателем Алексеем Толстым, — типичный киношный злодей, мечтающий о мировом господстве.

Скоро Гарин, используя свое уникальное супероружие, действительно становится диктатором. Голливудские спецэффекты, надо думать, помогли бы создать по-настоящему зрелищное кино о том, как фанатику-ученому противостоит команда бесстрашных супергероев.

Кино про одержимого идеей мирового господства ученого-физика в нашей стране снимали дважды. В 1965 году вышел фильм «Гиперболоид инженера Гарина» с Евгением Евстигнеевым в главной роли, а в 1973 году Гарина сыграл Олег Борисов – фильм назывался «Крах инженера Гарина».

Конечно, перечисленные персонажи – далеко не все, которые могли бы войти в советскую команду супергероев. Сюда с полным правом можно добавить Сан Саныча из «Не бойся, я с тобой!», четверку героев-подростков из «Неуловимых мстителей», Штирлица из «Семнадцати мгновений весны», непобедимых бойцов из «Пиратов ХХ века».

А какими именами дополнили бы этот список вы?