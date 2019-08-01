КИНО

BadComedian проведет шуточную церемонию «Михалоскор»

Награды от злобного критика будут присуждены практически сразу после следующего вручения «Оскаров».

BadComedian проведет шуточную церемонию «Михалоскор»
Евгений Баженов/https://www.instagram.com/evgenbad/

В следующем году, после вручения знаменитого «Оскара», блогер Евгений Баженов (BadComedian) намерен провести премию «Михалоскор». Это шуточная антинаграда BadComedian, он ее периодически вручает фильмам, попавшим в его кинообзоры.

Название «Михалоскор» — это своего рода отсыл к режиссеру Никите Михалкову, который и изображен на статуэтке. Легендарного мэтра кино Баженов часто пародирует в своих роликах.

Организацией премии займется команда Outcon, известная по стендап-туру Баженова, а также выступлениями рэпера Хаски и певицы Монеточки. Мероприятие, возможно, пройдет при поддержке кинотеатра «Октябрь», пишет daily.afisha.ru.

Кто и как будет проводить отбор претендентов на награду и определять победителей, пока неизвестно.
Напомним, не так давно кинокомпания Kinodanz предъявила иск к Баженову на один миллион рублей. Студия посчитала, что в обзоре картины «За гранью реальности» он превысил допустимый объем цитирования видеоряда фильма. Блогер связал это разбирательство со своей критикой кинокомпании, а также указал, что в законе нет точных норм цитирования.

Баженова поддержали Александр Роднянский, Федор Бондарчук, Тина Канделаки. И, неожиданно для многих, это сделал и режиссер Сарик Андреасян, фильмы которого неоднократно становились объектом шуточных обзоров блогера.

После всего этого Kinodanz отказался от своих претензий, а суд прекратил производство по иску.

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Александр РоднянскийЕвгений БаженовНикита МихалковСарик АндреасянТина КанделакиФедор Бондарчук

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BadComedian проведет шуточную церемонию «Михалоскор»
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