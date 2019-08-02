Критики об «Однажды в… Голливуде»: «Фирменный стеб, шикарные актеры, американская мечта»

Эпатажный и не похожий ни на кого Квентин Тарантино создал очередной фильм, который фанаты его творчества уже объявили культовым, но при этом отметили некоторые минусы.

Как всегда, у Тарантино исключительно звездный состав. В главных ролях снялись Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Впрочем, неглавных ролей у Тарантино не бывает: изыми одного и рухнет все построенное повествование.

Судя по отзывам, с выбором актеров на главные роли Тарантино не ошибся

Igorboriskin: «Вообще наблюдать за игрой Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо — одно удовольствие, они делают это естественно, а здесь еще с самоиронией и стёбом над самими собой. В общем, советую фильм любителям Квентина Тарантино, Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта.»

Конец шестидесятых. Бывшая звезда телешоу «Bounty Law» Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его друг и дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются пробиться в Голливуде. Но в последние годы «фабрика грез» серьезно поменялась, и победное шествие к вершине популярности на грани срыва.

Но появление на горизонте актрисы Шерон Тейт все меняет. Ее муж – знаменитый режиссер Роман Полански…

Все, кто уже успел посмотреть картину до премьеры, говорят о том, что фильм – исключительно тарантиновский.

Рожденная-в СССР: «Тут и его фирменный стеб, шикарные диалоги, музыка, замечательные актеры, эта «кровь рекой» тоже местами есть. …Очень такое нежно-щемящее чувство после просмотра осталось. Как было сказано в каком-то интервью: «С возрастом я стал мягче». Тебя это не портит, чувак!»

qwert56: «…Выдающаяся плеяда актеров: Брэд Питт, Ди Каприо, Аль Пачино, Курт Рассел, Дакота Фэннинг. Фильм в лучших традициях Тарантино. Конец 60-х — замечательное время в американской истории. А Квентин Тарантино как никто умеет показать стремление людей к американской мечте. Красочные декорации, поп-музыка тех лет, создаёт непередаваемую атмосферу праздника жизни. Фильм будет интересен всем поклонникам творчества Квентина Тарантино».

Фильм нелинеен в своем повествовании

Тарантино, как всегда, приплетает к основному действию множество неожиданных моментов. Так зрители отметили отсылки к совершенно другим событиям, которые, тем не менее, влияют на сюжетное развитие истории главных героев.

Колорадский жук: «…Квентин подстраховался и решил для большей изящности вставить сюда события, связанные с сектой Чарльза Мэнсона, который, если верить «Смертельному оружию», является одноклассником Мартина Риггса! Еще в данном фильме было немало отсылок к другим кинокартинам. В эпизодической роли появился актер, игравший знаменитого Романа Полански».

Но нашлись и те, кто говорит о фильме как о пропаганде американских ценностей – не больше. По их мнению, фильм «заточен» только под американского зрителя, именно ему будут понятны шутки, которыми наполнен тарантиновский шедевр. Остальным тоже будет смешно, но это будет сродни тому, как смотрят «Шрека» взрослые и дети: и те, и другие смеются, но причины смеха – разные.

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i-b-m: «…Смотреть фильм иногда смешно, а иногда дискомфортно: представляемые актерами стереотипы слабо удается примерить на себя, поскольку американское кино — это, прежде всего, пропаганда (страна возможностей, свободы мнений, равенства, независимости судебной системы, раскрепощенных и устремленных людей, больших и светлых жилищ). Всё в этой пропаганде — правда, но не для американского большинства и, тем более, не для нас».

И снова недовольные!

Ценители классической истории возмущены тем, как Тарантино в очередной раз переписывает ее в угоду своему фильму. Тарантино делает это не исподтишка, и не в частностях, которые никому не известны.

Режиссер ломает очень известные факты, зная, что его историям никто все равно не поверит. Так было в «Бесславных ублюдках», так происходит и в «Однажды в… Голливуде». Тем не менее, игры Тарантино с историей вызывают неприятие у части зрителей.

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DIGIART: «Я был сторонником Тарантино… Из всех глупых любительских вещей, которые он делал в своих фильмах, переписывание истории с общими знаниями является идиотским и высокомерным. Такие понятия, как «художественная лицензия» и «приостановление неверия», зашли слишком далеко. И определенно не тогда, когда мы говорим об исторических фактах, которые все прекрасно знают».

Когда-то Тарантино пообещал, что снимет десять фильмов

«Однажды в… Голливуде» — девятая его работа. Теперь осталось ждать только «лебединой песни» культового режиссера. Но уже и в этом его фильме чувствуется оформленный, взрослый, уверенный режиссерский почерк.

Критики и рецензенты, более серьезно относящиеся к озвучиванию своих выводов в отношении фильмов, говорят о том, что на фоне всех тарантиновских штучек фильм несет в себе гораздо более глубокий посыл, чем это кажется на первый взгляд.

Ефим Гугнин: «Это уже не фильм-рассказ и не фильм-игра, но фильм-наблюдение, и ритм ему Квентин выбирает соответствующий. Вторя названию, он с неторопливостью спагетти-вестерна рисует портрет времени, реконструирует мир Голливуда в самом его расцвете — что, по сути, и есть тот же Дикий Запад. Только ковбои тут ряженые, патроны холостые, а салуны — лишь картонные декорации»

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С экрана можно увидеть, что Тарантино сам по-настоящему боится

« … Ведь на кону теперь судьбы не абстрактных людей, а самого кино — в том старомодном нелепом виде, в котором его так любит режиссёр. … раньше Тарантино убивал людей, чтобы кино оживить. Теперь он убивает, потому что не может дать кино умереть».

Судя по всему, премьера фильма «Однажды в… Голливуде», запланированная на 8 августа, способна удивить кого угодно. Новую картину культового режиссера Квентина Тарантино можно будет посмотреть в сети кинотеатров Каро, Кронверк Синема, Формула кино, Люксор, Синема Парк и других.

Кстати, Квентин Тарантино приезжает в Москву, и мы обязательно посетим это мероприятие. Передать от вас привет знаменитому режиссеру? Только не все сразу, пожалуйста. :)

