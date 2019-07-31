«Не хватает мультяшности»: Мария Кравченко высказалась о «Короле Льве»

Несмотря на рекорды кинопроката, ремейк знаменитого мультфильма «Король Лев» вызвал противоречивую реакцию у зрителей. Вот и актриса Comedy Woman Мария Кравченко не смогла дать однозначную оценку просмотренной картине.

Артистка сказала, что старый «Король Лев» — один из самых любимых ее мультфильмов, который она готова пересматривать бесконечно. Но при одном условии: если перематывать тяжелую сцену в каньоне, которая разыгрывается между Муфасой и Шрамом. И каждый раз, сидя перед экраном, она, уже взрослая женщина, не может сдержать слезы.

В новом же фильме юмористке не хватило «мультяшности» и узнаваемости Симбы, которого она так любит с детства. Не «зашли» Марии Кравченко и дублированные песни. «Я не могла подпевать, а это дело я люблю и знаю слова всех композиций. Все-таки это уже классика, и старина Элтон старался, нам в душу запало, а в переводе — не так для меня», — сказала она.

Однако в целом фильм артистке понравился. В числе фаворитов-героев она выделила Пумбу и гиену Эда, которых, по ее мнению, подали в фильме великолепно.