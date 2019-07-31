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Фильм про Льва Яшина выпустят к 90-летию легендарного вратаря

Зрители увидят картину в конце октября — начале ноября.

Фильм про Льва Яшина выпустят к 90-летию легендарного вратаря
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма.

Спортивная драма, посвященная жизни легендарного советского вратаря Льва Яшина, выйдет на экраны в конце октября — начале ноября 2019 года. Создатели хотят, чтобы зрители увидели ее как можно ближе к юбилею спортсмена, который родился 22 октября 1929 года.

Продюсер картины Олег Капанец рассказал на пресс-конференции, что фильм будет готов к концу августа. Сейчас монтажеры и специалисты по компьютерной графике наносят последние штрихи. На создание ленты министерство культуры РФ выделило 60 миллионов рублей, всего бюджет проекта составил 360 миллионов.

Добавим, легендарного вратаря сыграл молодой актер Александр Фокин. Перед съемками его тренировал профессиональный голкипер Василий Фролов — внук Льва Яшина. Также в картине снялись Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Виталий Кищенко, Юрий Гальцев, Галина Беляева и Юлия Хлынина в роли супруги главного героя.

Напомним, советский футболист Лев Яшин выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Он является олимпийским чемпионом 1956 года, чемпионом Европы 1960 года, а также лучшим вратарем XX века по версии FIFA. Единственный голкипер в истории, получивший «Золотой мяч». Умер спортсмен в 1990 году в Москве.

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Алексей ГуськовАлексей КравченкоВиталий КищенкоГалина БеляеваЛев Яшинфильмфутболюлия хлынина

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Фильм про Льва Яшина выпустят к 90-летию легендарного вратаря
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