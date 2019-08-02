Едем в Крым по местам съемок советского фильма «Спортлото-82» 

37 лет назад на экраны вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82». Сегодня мы пройдемся там, где снимали знаменитую комедию.

Каждый, кто смотрел этот фильм — понимает: большая часть съемок велась в Крыму. Надо сказать, что Гайдай вообще очень любил полуостров и многие свои фильмы снимал именно здесь. Не стала исключением и комедия о наивном и честном Косте, спекулянте Сан Саныче и красивой девушке Тане, выигравшей крупную сумму в Спортлото. Поехали?

Город Южногорск – на самом деле Феодосия

Гайдай придумал Южногорск – такого города в реальности не существует, его «роль» сыграла Феодосия. Именно на феодосийский железнодорожный вокзал приезжает Костя, здесь его встречает гостеприимная тетя Клавдия Антоновна.

По Феодосии гуляют главные герои, на базаре этого города незадачливый подручный Сан Саныча продает апельсины («Рубль штучка, три рубля кучка, а в кучке – три штучки!»).

Оборотистая Клавдия Антоновна торопится выжать из сезона максимум – сдает не только каждую комнату своего домика, но и сарай, и душ, и даже курятник! Что ж, отличная сатира на курортных домовладельцев-хапуг того времени. Впрочем, сегодняшние жители Феодосии и других прибрежных городов и поселков ни в чем им не уступают, а, пожалуй, и превосходят в стремлении заработать в сезон.

Вместо того маленького домика, в котором проживала Костина тетушка, теперь можно увидеть эффектный особняк с балкончиками и стеклопакетами. Если вы захотите его найти – вам нужно попасть по адресу улица Прямая, дом 1, неподалеку от церкви Святого Георгия. Нынешняя хозяйка все так же сдает приезжим комнаты.

Степан следил за Костей то в Феодосии, то в Алуште

Сцена слежки Степана за Костей весьма эффектна. Жулик, стараясь остаться незамеченным, пробирается по старым извилистым улочкам Феодосии, порой оказываясь в другом крымском городе — Алуште. Если присмотреться, то в некоторых кадрах на заднем плане отчетливо виден хребет Демерджи.

Пляж – в Алуште

Переполненный пляж, на котором пытается отдохнуть и позагорать Костя, находится тоже в Алуште. Он и сегодня так же многолюден, буквально яблоку негде упасть…

Лагерь туристов – в Новом Свете

Поселок Новый Свет, что рядом с Судаком, всегда привлекал кинематографистов своими живописными видами. Вот и Гайдай не мог пройти мимо древних горных пейзажей. Автотуристы Таня и Павел приехали на отдых в кемпинг, расположенный под мысом Капчик, где можжевеловая роща.

Когда Таня в черном купальнике поет песню, за ее спиной – гора Караул-Оба, под ногами героев – Голубая бухта и Царский пляж с кристально-прозрачной водой. Да, места здесь, что и говорить, потрясающе красивые. Павел знал, куда привезти невесту. К Царскому пляжу можно доплыть на катере – местные жители с удовольствием вас довезут, а по пути расскажут много интересного о поселке. Кстати, сюда часто приходят сейнеры – рыболовецкие суда, и в такие моменты очень рекомендуем направиться к ним поближе на катере – вокруг вас устроит настоящее шоу стая дельфинов, приплывших поживиться рыбкой.

больше по теме Выбор знаменитостей: какие районы Москвы предпочитают для проживания артисты Где в столице чаще всего покупают недвижимость знаменитости.

И еще – не поленитесь пройти «тропой Голицына» в Новом Свете. Получите незабываемые впечатления, здесь на каждом шагу – новые живописные виды. Но лучше отправляться в путь, выбрав нежаркий день: укрыться от палящего солнца здесь негде.

Кокшенов нырнул возле Медведь-горы , а вынырнул в 50 километрах от нее

Конечно, если этого не знать, то все выглядит безобидно и естественно: сначала герой Кокшенова – Степан — сидя в лодке, разглядывает в бинокль Аю-Даг, потом решительно погружается в море, — а вот выныривает он в следующую минуту уже совсем в другом месте: возле мыса Капчик (Новый Свет).

Тут же инициативный помощник Сан Саныча резво закапывается в песок. Только вот песок ему, видимо, пришлось прихватить с собой: в районе мыса Капчик – сплошные камни.

Турбаза «Орлиный приют» — возле Карадага

Пустившись в погоню за Костей и Таней, Сан Саныч со Степаном пробираются по склону Демерджи, неподалеку от Долины привидений. Это возле Алушты, поворот на село Лучистое. Они исполняют вокруг большого камня «танцы» — взбираются на него, спрыгивают, обходят вокруг… Камень стоит на том же месте и сегодня, и разговорчивые гиды приводят сюда туристов, чтобы показать им «камень Пуговкина».

Турбазы под названием «Орлиный приют» в Крыму нет и не было, зато есть «Орлиный залет». В роли «Орлиного приюта» выступила биостанция на горе Карадаг – это потухший вулкан, у подножия которого расположен поселок Коктебель.

Водопад – уже в Абхазии

Не все сцены «Спортлото-82» снимались в Крыму. Павильонные съемки производились на киностудии в Москве, а вот живописный водопад, мимо которого герои шли к станции Мангал, снят в Абхазии. Это знаменитый Гегский водопад, там же происходила эффектная схватка Шерлока Холмса с профессором Мориарти в старом советском фильме.

Казалось бы, зачем ехать в Абхазию, если в Крыму тоже много водопадов? Но, видимо, Гайдаю хотелось снять по-настоящему большой и красивый водопад, а все крымские водопады достаточно скромных размеров.

Несколько фантастических неточностей

Если вы приедете в Крым сегодня и попадете в места, где снимали «Спортлото-82», экскурсоводы с удовольствием покажут вам и мыс Капчик, и биостанцию, и «камень Пуговкина», и остальные киношные достопримечательности, которых на полуострове очень много.

А заодно расскажут о некоторых нестыковках в фильме:

Мыс Капчик – это заповедник, природоохранная зона, здесь никогда не было и не могло быть кемпинга, да его и неудобно здесь устраивать.

Сан Саныч, сидя в лодке и рассматривая в бинокль стоянку, видит то, что можно было бы увидеть только с берега, а никак не с моря.

За окном кабинета директора турбазы мы видим заснеженные горы. В разгар лета в Крыму этого никак не может быть!

Чтобы убедиться в этом, есть только один вариант: приехать в Крым! И навестить все те живописные места, которые с такой любовью показал в своем фильме Леонид Гайдай.

Собираетесь в ближайшее время в Крым? А может быть, вы уже там были и все видели сами?