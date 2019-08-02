КИНО Едем в Крым по местам съемок советского фильма «Спортлото-82» 
КИНО

Едем в Крым по местам съемок советского фильма «Спортлото-82» 

Ольга Моисеева

37 лет назад на экраны вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82». Сегодня мы пройдемся там, где снимали знаменитую комедию. 

Каждый, кто смотрел этот фильм — понимает: большая часть съемок велась в Крыму. Надо сказать, что Гайдай вообще очень любил полуостров и многие свои фильмы снимал именно здесь. Не стала исключением и комедия о наивном и честном Косте, спекулянте Сан Саныче и красивой девушке Тане, выигравшей крупную сумму в Спортлото. Поехали? 

Город Южногорск – на самом деле Феодосия 

Гайдай придумал Южногорск – такого города в реальности не существует, его «роль» сыграла Феодосия. Именно на феодосийский железнодорожный вокзал приезжает Костя, здесь его встречает гостеприимная тетя Клавдия Антоновна.

Кадр из фильма «Спортлото-82»
Кадр из фильма «Спортлото-82»

По Феодосии гуляют главные герои, на базаре этого города незадачливый подручный Сан Саныча продает апельсины («Рубль штучка, три рубля кучка, а в кучке – три штучки!»).

Оборотистая Клавдия Антоновна торопится выжать из сезона максимум – сдает не только каждую комнату своего домика, но и сарай, и душ, и даже курятник! Что ж, отличная сатира на курортных домовладельцев-хапуг того времени. Впрочем, сегодняшние жители Феодосии и других прибрежных городов и поселков ни в чем им не уступают, а, пожалуй, и превосходят в стремлении заработать в сезон.

Кадр из фильма «Спортлото-82»
Кадр из фильма «Спортлото-82»

Вместо того маленького домика, в котором проживала Костина тетушка, теперь можно увидеть эффектный особняк с балкончиками и стеклопакетами. Если вы захотите его найти – вам нужно попасть по адресу улица Прямая, дом 1, неподалеку от церкви Святого Георгия. Нынешняя хозяйка все так же сдает приезжим комнаты. 

Степан следил за Костей то в Феодосии, то в Алуште 

Сцена слежки Степана за Костей весьма эффектна. Жулик, стараясь остаться незамеченным, пробирается по старым извилистым улочкам Феодосии, порой оказываясь в другом крымском городе — Алуште. Если присмотреться, то в некоторых кадрах на заднем плане отчетливо виден хребет Демерджи. 

Пляж – в Алуште 

Кадр из фильма «Спортлото-82». Алуштинский пляж сегодня. Фото
Кадр из фильма «Спортлото-82». Алуштинский пляж сегодня. Фото:  Wikipedia

Переполненный пляж, на котором пытается отдохнуть и позагорать Костя, находится тоже в Алуште. Он и сегодня так же многолюден, буквально яблоку негде упасть… 

Лагерь туристов – в Новом Свете 

Кадр из фильма «Спортлото-82». Алуштинский пляж сегодня. Фото
Кадр из фильма «Спортлото-82». Алуштинский пляж сегодня. Фото:  Wikipedia

Поселок Новый Свет, что рядом с Судаком, всегда привлекал кинематографистов своими живописными видами. Вот и Гайдай не мог пройти мимо древних горных пейзажей. Автотуристы Таня и Павел приехали на отдых в кемпинг, расположенный под мысом Капчик, где можжевеловая роща. 

Когда Таня в черном купальнике поет песню, за ее спиной – гора Караул-Оба, под ногами героев – Голубая бухта и Царский пляж с кристально-прозрачной водой. Да, места здесь, что и говорить, потрясающе красивые. Павел знал, куда привезти невесту. К Царскому пляжу можно доплыть на катере – местные жители с удовольствием вас довезут, а по пути расскажут много интересного о поселке. Кстати, сюда часто приходят сейнеры – рыболовецкие суда, и в такие моменты очень рекомендуем направиться к ним поближе на катере – вокруг вас устроит настоящее шоу стая дельфинов, приплывших поживиться рыбкой. 

И еще – не поленитесь пройти «тропой Голицына» в Новом Свете. Получите незабываемые впечатления, здесь на каждом шагу – новые живописные виды. Но лучше отправляться в путь, выбрав нежаркий день: укрыться от палящего солнца здесь негде. 

Кокшенов нырнул возле Медведь-горы, а вынырнул в 50 километрах от нее 

Кадр из фильма «Спортлото-82»
Кадр из фильма «Спортлото-82»

Конечно, если этого не знать, то все выглядит безобидно и естественно: сначала герой Кокшенова – Степан — сидя в лодке, разглядывает в бинокль Аю-Даг, потом решительно погружается в море, — а вот выныривает он в следующую минуту уже совсем в другом месте: возле мыса Капчик (Новый Свет).  

Тут же инициативный помощник Сан Саныча резво закапывается в песок. Только вот песок ему, видимо, пришлось прихватить с собой: в районе мыса Капчик – сплошные камни. 

Турбаза «Орлиный приют» — возле Карадага 

Кадр из фильма «Спортлото-82»
Кадр из фильма «Спортлото-82»

Пустившись в погоню за Костей и Таней, Сан Саныч со Степаном пробираются по склону Демерджи, неподалеку от Долины привидений. Это возле Алушты, поворот на село Лучистое. Они исполняют вокруг большого камня «танцы» — взбираются на него, спрыгивают, обходят вокруг… Камень стоит на том же месте и сегодня, и разговорчивые гиды приводят сюда туристов, чтобы показать им «камень Пуговкина». 

Турбазы под названием «Орлиный приют» в Крыму нет и не было, зато есть «Орлиный залет». В роли «Орлиного приюта» выступила биостанция на горе Карадаг – это потухший вулкан, у подножия которого расположен поселок Коктебель. 

Водопад – уже в Абхазии

Кадр из фильма «Спортлото-82». Гегский водопад. Фото
Кадр из фильма «Спортлото-82». Гегский водопад. Фото:  Wikipedia

Не все сцены «Спортлото-82» снимались в Крыму. Павильонные съемки производились на киностудии в Москве, а вот живописный водопад, мимо которого герои шли к станции Мангал, снят в Абхазии. Это знаменитый Гегский водопад, там же происходила эффектная схватка Шерлока Холмса с профессором Мориарти в старом советском фильме. 

Казалось бы, зачем ехать в Абхазию, если в Крыму тоже много водопадов? Но, видимо, Гайдаю хотелось снять по-настоящему большой и красивый водопад, а все крымские водопады достаточно скромных размеров. 

Несколько фантастических неточностей 

Если вы приедете в Крым сегодня и попадете в места, где снимали «Спортлото-82», экскурсоводы с удовольствием покажут вам и мыс Капчик, и биостанцию, и «камень Пуговкина», и остальные киношные достопримечательности, которых на полуострове очень много. 

А заодно расскажут о некоторых нестыковках в фильме: 

  • Мыс Капчик– это заповедник, природоохранная зона, здесь никогда не было и не могло быть кемпинга, да его и неудобно здесь устраивать. 
  • Сан Саныч, сидя в лодке и рассматривая в бинокль стоянку, видит то, что можно было бы увидеть только с берега, а никак не с моря.
  • За окном кабинета директора турбазы мы видим заснеженные горы. В разгар лета в Крыму этого никак не может быть!

Чтобы убедиться в этом, есть только один вариант: приехать в Крым! И навестить все те живописные места, которые с такой любовью показал в своем фильме Леонид Гайдай.  

Собираетесь в ближайшее время в Крым? А может быть, вы уже там были и все видели сами? 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Крымотдых в Крымупоездка в крымСпортлото-82

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Едем в Крым по местам съемок советского фильма «Спортлото-82» 
Интересно?
Поделись с друзьями: