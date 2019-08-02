Илья Дель о съемках в фильме про Цоя: «Нам нельзя ничего рассказывать, но я немного скажу»

Занятый в съемках нового фильма Учителя «47» актер Илья Дель немного приоткрыл завесу тайны для портала Teleprogramma.pro.

Скандально известный по фильму «Матильда» режиссер Алексей Учитель приступил к съемкам фильма «47» о последних днях жизни культового музыканта Виктора Цоя.

В проекте вместе с Евгением Цыгановым и Паулиной Андреевой принимает участие актер Илья Дель, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Содержанки». Кого именно играет артист в фильме Учителя, пока говорить запрещено, но Илья рассказал нам немного о съемках:

— Съемки уже начались, и хоть рассказывать о них нам не позволено, но могу сказать, что отличный сценарий, отличные партнеры, и я очень впечатлен всем происходящим.

— Илья, а вы были фанатом Цоя в свое время?

— Почему «был»? Я и есть его фанат. Вся эта история мне очень близка, может быть, поэтому мне так понравился сценарий.

— То есть в вашем плей-листе до сих пор есть «Группа крови на рукаве»?..

— Скажу больше: я ди-джею время от времени и включаю песни Цоя в треки.

«47» не станет первой работой Алексея Учителя, посвященной лидеру группы «Кино»

О том, что этот фильм будет снят следующим после «Матильды», режиссер говорил еще в 2017 году, сразу после выхода на экраны истории о запретной любви российского императора.

В 1987 году Алексей Учитель снял фильм «Рок», в котором рассказал о музыкантах, стоявших у истоков рока в СССР. Группы «Кино», «ДДТ», «АукцЫон», «Аквариум» — это была история рока восьмидесятых.

В то время уже не было преследования рок-музыкантов на уровне государства, но это были времена перестраховщиков: ни одна из перечисленных рок-групп не допускалась до участия в передачах центральных каналов.

больше по теме Как сложились судьбы любимых женщин Виктора Цоя Виктор Цой: две главные любви в жизни музыканта.

Точно так же, как року была закрыта дорога к массовому зрителю, так и общество не было допущено в круг рок-музыкантов, который являлся своего рода закрытым клубом, куда далеко не каждый был вхож. Фасад, за которым скрывался целый пласт неизвестной зрителю музыкальной культуры.

Фильм «Рок» — первый фильм о рокерах в СССР

Алексею Учителю посчастливилось стать одним из посвященных. Он смог не только познакомиться с жизнью рок-музыкантов того периода, но еще и снял о них фильм. Не то чтобы он передал досконально все, что происходило «за кулисами» этой жизни, но, по словам критика Андрея Дементьева, стал первым фильмом, где была предпринята попытка рассказать о рокерах «если не изнутри, то максимально близко».

Тогда Виктор Цой стал проводником Учителя в мир рокеров. После того, как жена Цоя Марианна стала администратором в съемочной группе, Виктор помог режиссеру стать вхожим в те самые закрытые рокерские круги.

Цой практически выступил гарантом того, что Учитель – не провокатор от властей, а, действительно, режиссер, который планирует снять объемный и социально острый фильм о роке и рок-музыкантах. Фильм произвел фурор в молодежных кругах.

Да и поколение постарше, для которого эта музыка практически не существовала, было удивлено широтой и массовостью явления, годами существовавшего практически под носом у системы.

Фильм «Последний герой» не могли снять сразу после смерти Цоя

Через 2 года после смерти Виктора Цоя, режиссера все же уговорили снять документальный фильм памяти. До этого Учитель отказывался браться за съемки, обладая при этом огромным уникальным архивом фото- и видеодокументов, касающихся жизни и творчества музыканта.

Алексей считал, что если он снимет кино о Цое сразу после его гибели, это станет спекуляцией на смерти певца. Тем более, у Цоя был гораздо более близкий друг, который в свое время снял Цоя в фильме «Игла», — Рашид Нугманов.

Учитель предложил Нугманову воспользоваться любыми имеющимися материалами для создания фильма, только Рашид не смог взяться за работу – слишком тяжело давалось ему расставание с другом.

Так что в 1992 году появился документальный фильм «Последний герой», куда вошли рассказы близких Виктора Цоя, его друзей, записи квартирников и концертов, кадры из кинолент с его участием.

О том, что будет еще один фильм о Цое, режиссер знал всегда

Но все равно оставалось огромное количество материалов, которые просто невозможно было вместить в рамки одного фильма. И вот, спустя годы, Алексей Учитель все же решил выпустить большое кино, посвященное старинному другу.

Решение не было спонтанным – только над сценарием работали около десяти лет. А два года назад, сразу после выхода «Матильды», Учитель уже открыто говорил, что следующим его фильмом станет история последних дней Цоя.

Уже в 2017 году был известен примерный сценарий фильма, о нем рассказывал сам режиссер. В центре повествования водитель автобуса, на котором в течение трех суток везли тело рок-музыканта из латвийской Юрмалы в Ленинград.

В фильме изначально не планировалось появление актера, который сыграл бы роль Виктора Цоя. Вместо этого легендарный музыкант появится только лишь как герой документальных кадров.