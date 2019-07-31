КИНО

Камерон Диас могла не получить главную женскую роль в фильме «Маска»

Танцовщицу Тину Карлайл хотела сыграть супермодель Анна Николь Смит.

Камерон Диас могла не получить главную женскую роль в фильме «Маска»
Камерон Диас. Фото: globallookpress.com

На днях исполнилось 25 лет с того момента, как на экраны вышел фильм «Маска» с неподражаемым Джимом Керри. Мировую известность главная женская роль в картине принесла и Камерон Диас, которая сыграла там Тину Карлайл.

Дебют актрисы в кино удался как нельзя лучше, но, оказывается, исполнение ею звездной роли вначале было под вопросом. Как рассказал режиссер «Маски» Чак Рассел, танцовщицу могла сыграть супермодель и девушка Playboy Анна Николь Смит. У американской красавицы были все шансы. Однако когда Рассел только встретился с ней, он понял, что кастинг она не прошла.

«Анна была очаровательной кокеткой, но у нее не было других необходимых для роли качеств. Я не стал даже делать пробы», — говорит режиссер.

С Камерон все получилось совершенно иначе. После первого же прослушивания Чак взял ее в актерский состав фильма. Как вспоминает создатель «Маски», к Диас у него возникла «мгновенная симпатия».

«Она отличная девушка. Она не признавала никаких барьеров и просто спрашивала, глядя широко раскрытыми голубыми глазами: «Что мне нужно сделать?» — цитирует Рассела Variety.

Напомним, Анна Николь Смит скончалась в 2007 году, причиной ее ухода из жизни стала запущенная пневмония. Недавно стало известно, что создатели «Маски» задумали снять ремейк картины, главную роль в новом фильме должна сыграть женщина.

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Тэги:

Анна Николь СмитДжим КерриКамерон Диасфильм "Маска"

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Камерон Диас могла не получить главную женскую роль в фильме «Маска»
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