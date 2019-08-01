Как сложилась судьба актеров «Форсажа» с момента выхода первой части

«Форсажи» начали свое победное шествие по миру еще в 2001 году, когда на экранах появился фильм о полицейском под прикрытием, который должен втереться в доверие к преступникам, живущим на высоких скоростях.
Как создать шедевр?
Постоянный драйв, погони, приключения, постоянно нависающая над героями опасность и непрекращающееся действие вперемешку с юморной подачей – вот секрет такого успеха картины. Прибавьте сюда еще талант и организаторские способности режиссера (а их за 18 лет сменилось уже шесть!) и букет харизматичных актеров и – шедевр готов!
Актеры, которым посчастливилось появиться в «Форсаже» мгновенно становятся знаменитыми. А те, кто сумел заполучить главные роли – на годы обеспечивают себя работой. Конечно, мы постоянно слышим потом жалобы, мол, хочу играть короля Лира, а тут вот восьмое кино подряд по мне стрелять будут!
Пусть не сетуют! И ежу понятно, что это просто способ привлечения внимания, а на самом деле, не найдется в мире силача, способного отобрать у актера из рук сценарий с ролью в фильм такого масштаба.
Кто же предстанет перед зрителями в очередном супердрайвовом шоу? Может есть кто-то, кто сумел продержаться в «Форсаже» все эти восемнадцать лет? Мы вспомним только некоторых, иначе мы рискуем провести за чтением неделю…
Пол Уокер – главный герой начала франшизы. 1, 2, 4, 5, 6, 7 части
Хоть этот человек больше никогда не появится перед своими зрителями, но нельзя не вспомнить о нем: с него ведь все начиналось…
Пол Уокер – исполнитель роли того самого полицейского Брайана О’Коннора со времени первого «Форсажа» снялся еще в 21 фильме. Причем, 5 из них – внутри франшизы. Он успел оставить после себя дочь Мидоу и память как о добром друге.
Его жизнь оказалась короткой – он прожил всего 40 лет и разбился на своем «порше», возвращаясь с благотворительного вечера в 2013 году. Он не сумел закончить съемки в седьмой части «Форсажа». В его честь компанией «Paramount Network» был создан документальный фильм «Я – Пол Уокер», вышедший в 2018 году.
Вин Дизель. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 части и «Форсаж: перезагрузка»
У Вин Дизеля кроме яркой внешности и актерской харизмы еще и нюх на хорошие роли. Конечно, это чаще всего боевики, но они отлично оплачиваются и оправдывают себя в прокате. И при этом выбранные Дизелем роли превращались в участие во франшизах.
Так Вин Дизель стал звездой серии фильмов о «Трех Иксах»: «хХх», «Стражей галактики», «Хроник Риддика», «Мстителей». 28 работ с тех пор пало в копилку Вин Дизеля.
В личной жизни, естественно, тоже случилось множество перемен. С 2001 года Вин сменил двух известных прессе девушек: партнершу по площадке «Форсажа» Мишель Родригес и чешскую красавицу-модель Павлу Харбкову.в 2008 году актер остепенился и стал отцом.
На сегодняшний день у Вин Дизеля трое детей. Матерью для всех троих стала Палома Хименес, раньше выступавшая мексиканской фотомоделью. Младшую дочь, родившуюся в 2015 году, назвали Полин в честь погибшего Пола Уокера.
Мишель Родригес. 1, 4, 6, 7, 8 части
Боевая девица была замечена после работы в фильмах «Форсаж» и «Обитель зла». После первой же части «Форсажа» ее карьера стремительно пошла в гору. После того, как девушка появилась в первой части и до сегодняшнего дня Мишель снялась в 28 фильмах. В их числе «Аватар» Джеймса Кэмерона, «Мачете», снятый Робертом Родригесом, «Обитель зла»
В личной жизни актрисы, что называется, «все сложно». Она постоянно то опровергает, то подогревает слухи о своей бисексуальности. То ее видят с женщинами, то с мужчинами. По последним данным, она встречалась с актером Заком Эфроном.
Мишель всегда была непослушной девочкой. Настолько, что у нее не нраз возникали проблемы с законом. И каждый раз эти проблемы были связаны со злоупотреблением спиртным… Актриса превышала скорость, скрывалась с места ДТП, не оплачивала штрафы, хамила полицейским.
Как результат – ее и еще одну актрису за систематические пьянки и нарушения закона тихонько выгнали из сериала «Остаться в живых». Студия, конечно, объявляла потом, что убийство этих персонажей было давно запланировано, но слишком уж все совпало по времени.
Мишель даже пришлось отбывать тюремный срок. Но ее выпустили в тот же день, что и посадили – тюрьма была переполнена. Так что актрисе всего лишь пришлось тридцать дней подряд появляться на общественных работах – чистить обочины дорог от мусора.
Джордана Брюстер. 1, 4, 5, 6, 7 части
«Форсаж» стал для Джорданы почти единственным кинопристанищем – в отличие от других исполнителей. Кроме пяти частей франшизы, она сыграла еще в шести картинах. И самая известная из них была «Техасская резня бензопилой: Начало»
За продюсера этого фильма Брюстер и вышла в свое время замуж. Есть дети, но они рождены суррогатной матерью в 2013 и 2016 годах. Самой актрисе было недосуг – она строила карьеру, снимаясь в телесериалах, и билась за восьмую строчку в журнале «Maxim», пытаясь попасть в Hot 100 по версии этого популярного издания.
Последние работы Джорданы – сериалы «Американская история преступлений» и «Смертельное оружие».
Дуэйн «Скала» Джонсон. 5, 6, 7, 8, 9 части
Дуэйн Джонсон больше рестлер, чем актер. Его бойцовым титулам нет числа. Но и актер он очень востребованный, что выливается в несметные гонорары. За 2018 год он заработал в кино 124 миллиона долларов за 12 месяцев и стал вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров.
Когда Дуэйн впервые появился в фильме «Форсаж-5» он уже был вписан в Книгу рекордов Гиннесса как человек, получивший самый большой гонорар за свою первую главную роль: актеру заплатили 5,5 миллионов долларов.
На его счету кроме пяти серий «Форсажа» еще 17 фильмов, а в 13 из них Джонсон выступил еще и продюсером. Актер не собирается останавливаться: еще два фильма находятся в постпроизводстве и выйдут на экраны в ближайшие пару лет.
Улыбчивый здоровяк умеет расположить к себе людей. Даже с женой Дэни Гарсия он расстался мирно. Бывшие супруги до сих пор в хороших отношениях, Дэни воспитывает дочь Симон, родившуюся в 2001 году.
У Дуэйна с тех пор родилось еще две дочери в союзе с Лорен Хэшиан. Так и живет: востребованный, любимый, дружит с Арнольдом Шварцнеггером, снимается в кино.
Джейсон Стейтем. 6, 7, 8, 9 части
А вот Джейсон к моменту своего первого появления в «Форсаже» уже был известнейшим актером. Его карьера как началась с прогремевшего фильма «Карты, деньги, два ствола», так и не шла на спад. И не идет до сих пор.
«Большой куш», «Профессионал», «Револьвер», «Розовая пантера», три «Перевозчика», два «Адреналина», два из трех «Неудержимых» — это только небольшая толика работ Джейсона до его роли Деккарда Шоу.
В 2004 году полмира недоумевало: как можно бросить такого мужчину? Актриса Келли Брук ушла от Стейтема к слащавой звезде «Титаника» Билли Зейну. Певица Софи Монк тоже недолго радовала Джейсона своим голосом. А вот с британской супермоделью, «ангелом» «Victoria’s Secret» Роузи Хантингтон-Уайтли получилось не только создать долгий союз, но и родить продолжателя рода. В 2017 году на свет появился сын Джек.
В самом начале мы спрашивали: кому нужно такое количество историй с одними и теми же персонажами, на одну и ту же тему, с сюжетами, строящимися по одному принципу? Ответ прост.
Капитализм есть капитализм. И если бы фильмы не приносили дохода, их бы просто не снимали. Предыдущие «Форсажи» принесли своим создателям 4 миллиарда чистой прибыли! (потрачено 1,009 млрд, в прокате собрано 5,1 млрд)
И если экранные гонки так и будут приносить толстые пачки денег своим создателям, можно не сомневаться: «Форсаж-2099» запросто появится в кинотеатрах будущего.
А лично вам нравятся фильмы, полные скорости?