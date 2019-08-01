Как сложилась судьба актеров «Форсажа» с момента выхода первой части

1 августа на экраны выходит уже девятый фильм самой большой франшизы от Universal Pictures. И это далеко не все: впереди еще две части, а нам этим летом предлагается всего лишь очередной спин-офф. Откуда столько задора?

«Форсажи» начали свое победное шествие по миру еще в 2001 году, когда на экранах появился фильм о полицейском под прикрытием, который должен втереться в доверие к преступникам, живущим на высоких скоростях.

Как создать шедевр?

Постоянный драйв, погони, приключения, постоянно нависающая над героями опасность и непрекращающееся действие вперемешку с юморной подачей – вот секрет такого успеха картины. Прибавьте сюда еще талант и организаторские способности режиссера (а их за 18 лет сменилось уже шесть!) и букет харизматичных актеров и – шедевр готов!

Актеры, которым посчастливилось появиться в «Форсаже» мгновенно становятся знаменитыми. А те, кто сумел заполучить главные роли – на годы обеспечивают себя работой. Конечно, мы постоянно слышим потом жалобы, мол, хочу играть короля Лира, а тут вот восьмое кино подряд по мне стрелять будут!

Пусть не сетуют! И ежу понятно, что это просто способ привлечения внимания, а на самом деле, не найдется в мире силача, способного отобрать у актера из рук сценарий с ролью в фильм такого масштаба.

Кто же предстанет перед зрителями в очередном супердрайвовом шоу? Может есть кто-то, кто сумел продержаться в «Форсаже» все эти восемнадцать лет? Мы вспомним только некоторых, иначе мы рискуем провести за чтением неделю…

Пол Уокер – главный герой начала франшизы. 1, 2, 4, 5, 6, 7 части

Хоть этот человек больше никогда не появится перед своими зрителями, но нельзя не вспомнить о нем: с него ведь все начиналось…

Пол Уокер – исполнитель роли того самого полицейского Брайана О’Коннора со времени первого «Форсажа» снялся еще в 21 фильме. Причем, 5 из них – внутри франшизы. Он успел оставить после себя дочь Мидоу и память как о добром друге.

Его жизнь оказалась короткой – он прожил всего 40 лет и разбился на своем «порше», возвращаясь с благотворительного вечера в 2013 году. Он не сумел закончить съемки в седьмой части «Форсажа». В его честь компанией «Paramount Network» был создан документальный фильм «Я – Пол Уокер», вышедший в 2018 году.

Вин Дизель. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 части и «Форсаж: перезагрузка»

У Вин Дизеля кроме яркой внешности и актерской харизмы еще и нюх на хорошие роли. Конечно, это чаще всего боевики, но они отлично оплачиваются и оправдывают себя в прокате. И при этом выбранные Дизелем роли превращались в участие во франшизах.

Так Вин Дизель стал звездой серии фильмов о «Трех Иксах»: «хХх», «Стражей галактики», «Хроник Риддика», «Мстителей». 28 работ с тех пор пало в копилку Вин Дизеля.

больше по теме Вин Дизель представил команду нового «Форсажа» Снимки появились в Сети по случаю дня рождения одной из актрис.

В личной жизни, естественно, тоже случилось множество перемен. С 2001 года Вин сменил двух известных прессе девушек: партнершу по площадке «Форсажа» Мишель Родригес и чешскую красавицу-модель Павлу Харбкову.в 2008 году актер остепенился и стал отцом.

На сегодняшний день у Вин Дизеля трое детей. Матерью для всех троих стала Палома Хименес, раньше выступавшая мексиканской фотомоделью. Младшую дочь, родившуюся в 2015 году, назвали Полин в честь погибшего Пола Уокера.

Мишель Родригес. 1, 4, 6, 7, 8 части

Боевая девица была замечена после работы в фильмах «Форсаж» и «Обитель зла». После первой же части «Форсажа» ее карьера стремительно пошла в гору. После того, как девушка появилась в первой части и до сегодняшнего дня Мишель снялась в 28 фильмах. В их числе «Аватар» Джеймса Кэмерона, «Мачете», снятый Робертом Родригесом, «Обитель зла»

В личной жизни актрисы, что называется, «все сложно». Она постоянно то опровергает, то подогревает слухи о своей бисексуальности. То ее видят с женщинами, то с мужчинами. По последним данным, она встречалась с актером Заком Эфроном.

Мишель всегда была непослушной девочкой. Настолько, что у нее не нраз возникали проблемы с законом. И каждый раз эти проблемы были связаны со злоупотреблением спиртным… Актриса превышала скорость, скрывалась с места ДТП, не оплачивала штрафы, хамила полицейским.

Как результат – ее и еще одну актрису за систематические пьянки и нарушения закона тихонько выгнали из сериала «Остаться в живых». Студия, конечно, объявляла потом, что убийство этих персонажей было давно запланировано, но слишком уж все совпало по времени.

Мишель даже пришлось отбывать тюремный срок. Но ее выпустили в тот же день, что и посадили – тюрьма была переполнена. Так что актрисе всего лишь пришлось тридцать дней подряд появляться на общественных работах – чистить обочины дорог от мусора.

Джордана Брюстер. 1, 4, 5, 6, 7 части

«Форсаж» стал для Джорданы почти единственным кинопристанищем – в отличие от других исполнителей. Кроме пяти частей франшизы, она сыграла еще в шести картинах. И самая известная из них была «Техасская резня бензопилой: Начало»

За продюсера этого фильма Брюстер и вышла в свое время замуж. Есть дети, но они рождены суррогатной матерью в 2013 и 2016 годах. Самой актрисе было недосуг – она строила карьеру, снимаясь в телесериалах, и билась за восьмую строчку в журнале «Maxim», пытаясь попасть в Hot 100 по версии этого популярного издания.

Последние работы Джорданы – сериалы «Американская история преступлений» и «Смертельное оружие».

Дуэйн «Скала» Джонсон. 5, 6, 7, 8, 9 части

Дуэйн Джонсон больше рестлер, чем актер. Его бойцовым титулам нет числа. Но и актер он очень востребованный, что выливается в несметные гонорары. За 2018 год он заработал в кино 124 миллиона долларов за 12 месяцев и стал вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров.

Когда Дуэйн впервые появился в фильме «Форсаж-5» он уже был вписан в Книгу рекордов Гиннесса как человек, получивший самый большой гонорар за свою первую главную роль: актеру заплатили 5,5 миллионов долларов.

больше по теме Дуэйн Джонсон показал подросших дочерей Актер по прозвищу «Скала» поделился трогательным новогодним фото.

На его счету кроме пяти серий «Форсажа» еще 17 фильмов, а в 13 из них Джонсон выступил еще и продюсером. Актер не собирается останавливаться: еще два фильма находятся в постпроизводстве и выйдут на экраны в ближайшие пару лет.

Улыбчивый здоровяк умеет расположить к себе людей. Даже с женой Дэни Гарсия он расстался мирно. Бывшие супруги до сих пор в хороших отношениях, Дэни воспитывает дочь Симон, родившуюся в 2001 году.

У Дуэйна с тех пор родилось еще две дочери в союзе с Лорен Хэшиан. Так и живет: востребованный, любимый, дружит с Арнольдом Шварцнеггером, снимается в кино.

Джейсон Стейтем. 6, 7, 8, 9 части

А вот Джейсон к моменту своего первого появления в «Форсаже» уже был известнейшим актером. Его карьера как началась с прогремевшего фильма «Карты, деньги, два ствола», так и не шла на спад. И не идет до сих пор.

«Большой куш», «Профессионал», «Револьвер», «Розовая пантера», три «Перевозчика», два «Адреналина», два из трех «Неудержимых» — это только небольшая толика работ Джейсона до его роли Деккарда Шоу.

В 2004 году полмира недоумевало: как можно бросить такого мужчину? Актриса Келли Брук ушла от Стейтема к слащавой звезде «Титаника» Билли Зейну. Певица Софи Монк тоже недолго радовала Джейсона своим голосом. А вот с британской супермоделью, «ангелом» «Victoria’s Secret» Роузи Хантингтон-Уайтли получилось не только создать долгий союз, но и родить продолжателя рода. В 2017 году на свет появился сын Джек.

В самом начале мы спрашивали: кому нужно такое количество историй с одними и теми же персонажами, на одну и ту же тему, с сюжетами, строящимися по одному принципу? Ответ прост.

Капитализм есть капитализм. И если бы фильмы не приносили дохода, их бы просто не снимали. Предыдущие «Форсажи» принесли своим создателям 4 миллиарда чистой прибыли! (потрачено 1,009 млрд, в прокате собрано 5,1 млрд)

И если экранные гонки так и будут приносить толстые пачки денег своим создателям, можно не сомневаться: «Форсаж-2099» запросто появится в кинотеатрах будущего.

А лично вам нравятся фильмы, полные скорости?