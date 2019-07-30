Почему «Однажды в… Голливуде» можно назвать лучшей работой Тарантино последних 15 лет

Teleprogramma.pro уже посмотрела нашумевшую кинокартину и рассказывает, почему и вам обязательно нужно увидеть эту работу великого режиссера. Осторожно, спойлеры!

«Однажды в… Голливуде» однозначно назовут лучшей работой Тарантино, как минимум, последних 15 лет (со времен выхода «Убить Билла»). Во-первых, это просто гениальное, чумовое кино с безупречным сценарием и потрясающими актерскими работами лучшего дуэта в мире — Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Когда еще вы увидите обнаженный торс Питта, который в свои 55 даже круче, чем в 30?! Он настолько великолепен, что вы глаз не сможете оторвать! А уж какую красоту и величину таланта покажет Ди Каприо, мастерство которого с каждым годом становится все мощнее и глубже! Несомненно, зрителей восхитит и божественная красота актрисы Марго Робби. А также прекрасная Брэнда – собака породы питбуль, которая по праву получила в Каннах альтернативную премию Palm Dog.

Во-вторых, это самый нежный, ностальгический и, главное, самый личный фильм Тарантино. В нем он почти не использовал свои коронные фишки: горы трупов и расчлененку с литрами крови и внутренностей. Это совсем другой, почти не знакомый нам Тарантино – зрелый, тонкий, ностальгирующий. Но как всегда мегаталантливый и профессиональный, самоироничный, невероятно точный в каждом нюансе.

«Этот фильм, - признавался режиссер, — возможно, самый личный для меня. Это мои воспоминания. У Альфонсо Куарона были «Рома» и Мехико-Сити 1970-го. У меня был Лос-Анджелес и 1969-й. Этот год сформировал меня. Мне тогда было шесть. И это мое признание в любви к Лос-Анджелесу».

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Сам режиссер настойчиво попросил всех, кто посмотрит фильм до проката, не раскрывать никаких сюжетных тайн и особенно – феерический финал, чтобы каждый смог в полной мере испытать зрительский восторг.

Поэтому мы тоже не будем спойлерить. Скажем лишь, что в действительно потрясающем финале зрителей все же ждет одна кровавая, но тем не менее очень смешная сцена на уровне «Бешеных псов» и «Бесславных ублюдков». В целом же получилось нежное, ностальгическое кино, трепетное объяснение большого мастера в любви к Голливуду, к кинематографу, и к своим великим и прекрасным коллегам. Для иллюстрации режиссер выбрал из каталога Columbia Pictures девять картин, которые исчерпывающе описывают ту эпоху, ее персонажей конца 60-х и то, как создавалось кино на фабрике грез. Тарантино блестяще сумел показать, как бесконечно он любит свою работу и как эта любовь делает его счастливым.

Действие фильма происходит в Голливуде в 1969 году на закате его золотого века. По сюжету, популярный актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его давний дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии – сфере новых звезд и фильмов. Самый модный режиссер Роман Полански, автор «Ребенка Розмари», живет со своей новоиспеченной женой красавицей Шерон Тейт (Марго Робби) неподалеку от вымышленного героя фильма Рика Далтона. И у всех на слуху имя главаря хиппи Чарльза Мэнсона…

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В США фильм вышел в прокат 26 июля и за первый уикенд собрал в домашнем прокате 40 миллионов долларов — лучший результат в карьере Квентина Тарантино.

А Россию однозначно в самое ближайшее время ожидает новый всплеск «тарантиномании». Седьмого августа Квентин Тарантино приезжает на российскую премьеру фильма. С ним прибудут продюсеры картины Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман, а также актер Коста Ронин, исполнивший в фильме одну из ролей.

Кстати, мы пойдем на это мероприятие и зададим вопросы известному режиссеру. Что бы вы хотели у него спросить? Мы можем передать Тарантино от вас привет!