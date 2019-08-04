Миф или реальность? 5 фильмов про дружбу между мужчиной и женщиной

Время от времени к извечному вопросу дружбы между полами обращаются кинематографисты, и тогда на экраны выходят интересные фильмы. Портал Teleprogramma.pro расскажет о нескольких из них.

Могут ли мужчина и женщина просто дружить? Над этим вопросом не одно столетие бьются философы и мозгоправы всех мастей. Кто-то говорит о том, что как бы ни были чисты чувства вначале, неизменно возникнет притяжение хотя бы с одной стороны. По мнению других, невозможно предугадать, как будет в каждом отдельном случае.

Но и те, и другие, расходясь в главном, уверены в одном: не зря человеку даны мозг и язык. Мозг для того, чтобы разобраться в своих чувствах, а язык для того, чтобы поговорить о них. И неважно, что связывает пару: любовь или дружба – только честность и открытость в отношениях может сохранить их на долгие годы.

«Дружба и никакого секса?», 2013

В романтической комедии режиссера Майкла Дауса снялся главный Гарри Поттер всех времен – Дэниэл Рэдклифф. Его персонаж, Уоллес, неустроен в жизни. Жить приходится с сестрой и племянником, работа нелюбимая, дорогущую медицинскую школу он бросил, как только узнал, что его девушка изменяет ему с преподавателем.

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Разочаровавшийся в любви парень больше не ищет отношений, да и знакомиться ни с кем не собирается. Но на вечеринке он сталкивается с девушкой по имени Шантри. Молодые люди проговорили полночи и Уоллес понял, что Шантри – именно его человек. Но внезапно выяснилось, что у нее есть парень.

Шантри уверена, что Уоллес относится к ней только как к другу, а влюбленный юноша готов на все, чтобы только находиться рядом с ней. Во что перерастут эти отношения? В крепкую дружбу или все-таки нет?

«Больше, чем любовь», 2005

Странные отношения связывают Оливера (Эштон Кутчер) и Эмили (Аманда Пит). Они – точно не пара, хоть им и хорошо вместе. Но встречаясь всего раз в несколько лет, они предпочитают оставаться хорошими друзьями. А их влечение друг к другу? В любом случае это недостаточная причина для того, чтобы поломать настоящую дружбу.

Да и куда могут завести отношения, если у каждого из них очередной роман, очередной партнер и очередная профессия? Остается только быть лучшими друзьями. Или не только?

«Один день», 2011

Если в фильме с Эштоном Кутчером речь шла всего о семи годах, то режиссер Лоне Шерфиг замахнулась на два десятка лет. Женщины в этом плане все-таки мыслят глобальнее.

В роли главной героини педантичной Эмми выступила Энн Хэтэуэй. Актрисе так понравился персонаж, что она полетела в Лондон лично убеждать режиссера взять на роль именно ее.

По сценарию молодые люди на выпускном вечере имели все шансы стать парой, но предпочли остаться друзьями, договорившись, что будут встречаться каждый год в один и тот же день просто чтобы поболтать.

Около 20 лет все так и происходило. У каждого были отношения, работа, увлечения и разочарования. Эмма стала писательницей, а у Декстера (Джима Стерджеса) даже родился ребенок. Но каждый год эти двое один день неизменно проводят друг с другом. К чему приведут такие отношения?

«Больше, чем друг», 2010

И снова комедия. Дженнифер Энистон сыграла Кэсси, женщину «немножко за 30», которая, не найдя подходящей партии, решилась на искусственное оплодотворение. Красавец Роланд женат и успешен и вполне подходит на роль биологического отца.

Но лучшему другу Кэсси, риэлтору Уолли, напившемуся на вечеринке, которую они устроили с Кэсси по поводу ее будущего, показалось хорошим решением подменить донорский материал своим. Кэсси рожает ребенка и через 6 лет возвращается в город с точной копией самого Уолли.

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Удивительно похожий на Уолли ребенок вызывает в памяти события той ночи. Уолли готов пойти на все, чтобы вернуть себе статус отца. Он признается в содеянном во время помолвки Кэсси и разведенного к тому времени Роланда. Кэсси готова его убить… Чем же все закончится?

«С любовью, Рози», 2014

В этом фильме главную роль сыграла дочь музыканта Фила Коллинза Лили. Ее героиня Рози – верный, но легкомысленный друг Алекса. Они планируют уехать вдвоем на учебу в США, но иногда из-за глупости все планы летят в преисподнюю.

Рози проводит ночь со школьным плейбоем. Ее хватает, чтобы Рози забеременела. Алексу не остается ничего другого, как уехать на учебу одному. Следующие 12 лет они остаются друзьями, но их дружба сводится к переписке.

У каждого своя семья, налаженный быт и все понимающий друг за океаном. Во что выльется такая дружба? Ведь, как говорится, отношения на расстоянии бесперспективны?

Однозначного ответа на поставленный вопрос нет. Тем интереснее понаблюдать за тем, как и во что развиваются отношения между мужчиной и женщиной в очередной раз и в очередной уникальной истории.

А вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной? Нет ли такой истории в вашем окружении?