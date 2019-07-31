Как снимали фильм «Ворошиловский стрелок» и на что главная героиня потратила свой гонорар

20 лет назад на экраны вышел фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок».

Премьера картины вызвала большой резонанс. Население страны разделилось на два лагеря – тех, кто полностью поддерживал самосуд, учиненный героем Михаила Ульянова, и тех, кто резко выступал против подобных методов восстановления справедливости.

За «Братом» — «дед»

Ветеран войны, с оружием в руках вставший на защиту чести своей внучки, для многих стал национальным героем. Ульянову приносили мешки писем от восхищенных зрителей, его стали называть «народным мстителем». До сих пор не стихают споры: «Ворошиловский стрелок» — призыв к «суду Линча» или пример справедливой мести?

К концу 90-х зритель уже проникся идеей самостоятельного восстановления справедливости, посмотрев фильм Алексея Балабанова «Брат» с харизматичным Сергеем Бодровым в главной роли. Так что герой Ульянова стал как бы «дедом» Данилы Багрова – на этот раз мстил не молодой парень, а убеленный сединами ветеран. И защищает он не брата-бандита, а юную внучку-студентку, изнасилованную тремя отморозками.

«Слава Скарлатина»

Калуга давно уже полюбилась нашим киношникам, но «Ворошиловский стрелок» — пожалуй, самая известная картина, снятая в этом городе. В массовых сценах участвуют как актеры местного театра, так и обычные горожане.

Например, на роль любопытного дворового мужичка, сующего свой нос во все дела, пригласили актера Калужского ТЮЗа Вячеслава Голоднова. Поначалу предполагалось сделать маленький эпизод, но актеру позволили импровизировать, и он сочинил своему персонажу «кликуху» — Слава Скарлатина, придумал множество интересных моментов (например, как Слава из любопытства рассматривает дорогую машину, чуть ли не залезает под нее), и роль расширилась, внеся в фильм особую колоритную нотку.

Калужские актеры потом признавались, что согласились играть еще и потому, что время было голодное, а на съемках их кормили и можно было курить казенные сигареты.

Свою «внучку» Ульянов выбрал сам

Главную роль в фильме очень хотел сыграть Георгий Жженов. Но Говорухин с самого начала видел своим героем только Михаила Ульянова – настоящую «глыбу» советского кино. Народный артист СССР только маршала Жукова сыграл 14 раз!

Внучку Катю могла сыграть Юлия Началова – она в то время была студенткой Гнесинки, как и вторая претендентка, Анна Синякина. Режиссер долго не мог выбрать из двух девушек, пробы длились очень долго, и в конце концов Говорухин предложил Ульянову самому выбрать себе внучку. И Михаил Александрович, подумав, выбрал Аню.

«Мне казалось, что Ульянов и в самом деле мой дедушка»

Для Анны это был уже второй фильм – 17-летняя студентка ранее дебютировала в «Дне полнолуния» Карена Шахназарова, где сыграла девушку по вызову.

Как потом признавалась актриса, она поначалу сильно нервничала – ведь сниматься предстояло с самим Ульяновым, легендой кинематографа! Но Михаил Александрович вел себя настолько тепло и просто, что она быстро почувствовала себя с ним свободно. «Мне казалось, что Ульянов и в самом деле мой дедушка», — рассказывала Анна.

В сцене изнасилования актрису заменили дублершей

Поскольку Анна на момент съемок была несовершеннолетней, ее нельзя было снимать обнаженной без согласия родителей. Актриса, впрочем, легко могла бы уговорить родителей разрешить, но не захотела сама – очень стеснялась.

И тогда на помощь позвали другую девушку – дублершу, которая снялась в откровенных сценах.

Следователя сыграл депутат

Бездушного следователя прокуратуры сыграл настоящий высокопоставленный чиновник – депутат Госдумы РФ Владимир Семаго. Надо сказать, Владимир Владимирович к тому времени уже обладал некоторым актерским опытом – он играл в КВН вместе с Леонидом Якубовичем и Геннадием Хазановым, снимался в фильмах «Наследницы», «Однажды в Ростове», «В августе 44-го».

Пельмени для «деда» Анна варила на самом деле

По вечерам, после окончания съемок, Анна Синякина обычно проводила время вместе со своим экранным «дедом» — Михаилом Ульяновым — и режиссером Станиславом Говорухиным. Сидели в номере Говорухина – там была кухня, и девушку часто просили сварить для всех пельмени. Ей интереснее было общаться с Говорухиным и Ульяновым, чем с молодыми актерами – Маратом Башаровым, Алексеем Макаровым, Ильей Древновым.

больше по теме Марат Башаров записал признание в любви для Елены ПановойВидеообращение было показано в программе «Судьба человека».

Молодые ребята, в свою очередь, устраивали свои посиделки – в гостиничном саду, шумные, веселые, порой даже с фейерверками.

На гонорар купила бархатное платье

За работу над фильмом «Ворошиловский стрелок» Анна Синякина получила довольно неплохой по тем временам гонорар. На эти деньги студентка, живущая на стипендию, купила себе бархатное платье красивого синего цвета. Именно в этом платье девушка появилась на премьерном показе фильма. Да и потом оно ее не раз выручало – ведь Синякина часто выходила на сцену в училище имени Гнесиных.

А вот обширной фильмографии у актрисы нет. После «Стрелка» она снималась немного, ее главная работа – театральная сцена. И о личной жизни 38-летней актрисы практически ничего неизвестно: она никогда не делится такими подробностями ни с журналистами, ни с пользователями интернета. Судя по всему, у Анны счастливая семейная жизнь.

Кстати

Для сцены, в которой у героя Марата Башарова между ног взрывается бутылка шампанского, хотели пригласить дублера – уж очень опасной была затея. Но Башаров настоял на том, чтобы играть самому.

К сожалению, Михаила Ульянова давно нет с нами – народный артист СССР умер в 2007 году, в возрасте 79 лет, успев сыграть десятки ярких образов в кино и театре. Но до сих пор оторваться от просмотра «Ворошиловского стрелка» невозможно.

Каждый раз, вот уже 20 лет, зритель сжимает кулаки и задает себе вновь и вновь один и тот же вопрос: прав ли герой Ульянова, взяв в руки оружие, чтобы отомстить за внучку? Как бы вы ответили на этот вопрос?