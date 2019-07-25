Эдгард Запашный восхитился техническим воплощением «Короля Льва»

Ремейк мультфильма «Король Лев» с компьютерной графикой привлек внимание миллионов зрителей по всему миру, в том числе и звезд. Эдгард Запашный не мог пропустить премьеру. Кинокартина заставила его о многом задуматься. Теперь дрессировщик не понимает, как в будущем люди будут отличать реальность от компьютерной графики.

«Даже я, профессионал, в какой-то момент перестал понимать, настоящие ли животные в «Короле Льве» или нет», — признался Эдгард Запашный в Instagram.

Цирковой артист уверен – в будущем люди перестанут верить видео в Интернете. По мнению Запашного, когда подобные технологии попадут в руки обычных людей, станет сложно определить, где выдумка, а где реальная съемка. Фейковые видео станут проблемой интернет-пользователей. Эдгард Запашный задается вопросом: «Как в будущем будет маркироваться реальность?». У самого дрессировщика нет ответа.