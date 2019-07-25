КИНО

Тактарову пришлось самому искать одежду для фильма «До скорой встречи»

В картине Евгении Танаевой актеру досталась роль бывшего мужа главной героини.

Тактарову пришлось самому искать одежду для фильма «До скорой встречи»
Олег Тактаров снялся в фильме "До скорой встречи". Фото: globallookpress.com

Фильм Евгении Танаевой «До скорой встречи» отчасти перекликается с ее собственной судьбой. Как и она, расставшаяся с супругом молодая мама разочаровывается в любви, но продолжает бороться за свою мечту. В интервью порталу Teleprogramma.pro актер Олег Тактаров признался, что его не все устроило в работе над ролью в фильме.

В картине актер сыграл бывшего мужа главной героини. Много лет обретавшийся в Голливуде профессионал отметил, что передать характер отрицательного персонажа ему было легко, как и любой другой. Сложности в работе над фильмом все же возникли, но совсем другого рода.

Для Евгении картина стала режиссерским дебютом. По словам Тактарова, он сыграл столько ролей в кино, что замечал на съемочной площадке каждый эпизод, куда стоило внести правки. Но больше всего замечаний у него вызвала работа гримеров и костюмеров, которые создали для него совсем не тот образ, который он хотел увидеть на экране. Актер решил твердо отстаивать свою точку зрения.

«Женя пыталась вмешиваться, я ей объяснил, что, как только у меня будет правильная одежда и правильный грим, у меня будет правильный характер», – говорит артист.

В итоге получилось все, как хотел Тартаров. Но искать одежду и делать грим для съемок ему пришлось самому.

ЕВГЕНИЯ ТАНАЕВА. ФОТО
ЕВГЕНИЯ ТАНАЕВА. ФОТО: КП/ГЛУЗ АЛЕКСАНДР
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актерЕвгения ТанаеваОлег Тактаровфильм

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Тактарову пришлось самому искать одежду для фильма «До скорой встречи»
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