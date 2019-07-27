7 фильмов, которые помогут избавиться от лишнего веса

Если вы мечтаете похудеть, но у вас не получается, - включите дополнительные мотиваторы! Посмотрите фильмы про похудение.

Вполне возможно, вас вдохновит пример их героинь, и вы тоже станете более стройной и подтянутой. Они смогли – почему вы не сможете?

«Красотка на всю голову» , рейтинг – 6.378

Главная мысль фильма – нас воспринимают такими, какими мы сами воспринимаем себя. Пухленькая девушка по имени Рене изводит себя диетами и спортом, чтобы похудеть. Однажды, неудачно упав с тренажера, она ударяется головой. И после этого приобретает уверенность в том, что она – настоящая красотка!

Ее жизнь резко меняется, у нее появляется толпа поклонников, хотя она по-прежнему пухленькая. Зато – уверенная в себе, а это гораздо важнее.

«Беги, толстяк, беги» , рейтинг – 6.772

Когда-то Деннис бросил свою невесту, причем очень некрасиво – у самого алтаря. Потом он осознал, что натворил, и решил вернуть любимую. Для этого ему нужно пробежать Лондонский марафон. Это очень трудно – и дистанция серьезная, и сам Деннис, мягко говоря, неподготовлен, у него лишний вес и он далек от спорта.

Но стремление вернуть девушку сильнее, и Деннис отважно борется с собственным весом, день за днем выходя на пробежку. Вернется ли к нему невеста? Удастся ли ему пробежать марафон? Об этом – в фильме, после просмотра которого очень хочется покинуть диван и бежать, бежать…

«Я худею » , рейтинг – 6.894

«Я худею» — фильм, для съемок в котором актриса Александра Бортич старательно набирала 20 килограммов лишнего веса, чтобы потом так же старательно от них избавляться. Актриса играет девушку Аню – талантливого кондитера. Придумывая и создавая изысканные сладости, Аня просто не может их не пробовать. Отсюда – стремительный набор веса, и как следствие – личная драма: ее бросает парень.

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И не просто парень, а харизматичный «качок», влюбленный в кубики своего пресса. Конечно, разве толстушка может быть его парой? Располневшая Аня, впав в депрессию, полнеет еще больше, «заедая» грусть-тоску вкусняшками. И так – до тех пор, пока в ее жизни не появляется симпатичный толстячок, сумевший внушить девушке: полюби себя, худей не для кого-то, а для себя! И у нее все получилось.

«Толстяки» , рейтинг – 6.958

Толстяки очень нуждаются в психологической помощи! Поэтому они приходят в специальный кружок. Кто-то заедает неудачи в личной жизни, кого-то тревожит риск ранней смерти, одна из девушек постоянно переедает из-за тоски по уехавшему возлюбленному, другую заставляет быть пухленькой будущий муж…

Фильм – вовсе не драма, а достаточно легкий трагифарс. Герои должны разобраться со своими проблемами, выяснить, что именно заставляет их переедать. И только поняв это, они смогут стать счастливыми, а значит – прекратить переедать без причины.

«Любовь зла» , рейтинг – 6.983

Хэл долго не может начать серьезные отношения ни с одной из девушек – его останавливает несовершенство избранниц, он хочет, чтобы девушка была идеальной во всех отношениях. Но однажды Хэл встречается с психологом, который вводит его в состояние транса и внушает: в человеке нужно, прежде всего, видеть его внутреннюю красоту!

Хэл начинает относиться к людям иначе. Он влюбляется в Розмари – она просто замечательная: умная, веселая, добрая и стройная. Только остальные видят истинный облик Розмари – на самом деле объемы девушки заставляют вспомнить о неуклюжем бегемоте…

«Дневник Бриджит Джонс» , рейтинг – 7.476

Фильму уже много лет, но он по-прежнему безумно популярен среди девочек всех возрастов, потому что служит для них отличным антидепрессантом. Если даже такая безнадежная толстушка, как Бриджит Джонс, смогла отхватить себе подтянутого и богатенького красавца мистера Дарси!..

Если вдуматься, то легкая комедия на самом деле говорит о серьезных вещах: при любых обстоятельствах оставайся собой! А еще – постоянно развивайся и самовыражайся, причем любым путем, не боясь выглядеть смешно.

«У зеркала два лица» , рейтинг – 7.793

Этот фильм поставила блистательная Барбра Стрейзанд, она же сыграла в нем и главную роль – дурнушку-интеллектуалку, решившую соблазнить собственного мужа. Дело в том, что ее мужу-профессору, похоже, не очень-то нужны близкие отношения с женщиной. Он работает над серьезной научной книгой, и всякие «глупости» только отвлекают его от важного дела.

Но героиня уже приняла решение. Скоро вместо бесформенных черных балахонов мы видим на ней облегающее и соблазнительное платье-футляр, на ее лице появляется косметика, картину дополняет новая прическа, а главное – героиня сумела похудеть! Разумеется, перед такой красоткой не устоял даже «повернутый» на науке профессор.

Фильм насквозь пропитан антифеминистическим духом. Правда, многие критики отметили: наиболее соблазнительно Барбра в образе своей героини смотрелась, когда читала зажигательные лекции в черном балахоне, чем когда пыталась выдать себя за глупенькую блондинку с пухлыми губами.

Не исключено, что, посмотрев эти фильмы, вы получите мотивацию и сумеете настроиться на волну похудения. Если нет – тоже неплохо проведете время, фильмы помогут многое понять в жизни.