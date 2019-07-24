«Почти Айзеншпис»: Верник сыграет продюсера Виктора Цоя

Уже в ближайшие дни Игорь Верник отправится в небольшой латвийский городок Тукумус, где Алексей Учитель снимает фильм о Викторе Цое. Известному актеру в этом интереснейшем проекте досталась роль продюсера фронтмена «Кино».

«Я играю продюсера Виктора Цоя, то есть, получается, практически Юрия Айзеншписа, — рассказывает звезда. – Кстати, я был с ним знаком на этапе, когда он работал уже с Владом Сташевским, а затем с Димой Биланом».

Так что, по словам Игоря, у него есть подсмотренные из жизни известного продюсера любопытные моменты. Пока же 55-летний актер вместе со своим братом Вадимом занят на другом музыкальном проекте. Оба они уже в Латвии, но в другом местечке – городе Юрмала, где в эти дни проходит музыкальный фестиваль, хозяйкой которого уже который год становится Лайма Вайкуле. Здесь Вадим и Игорь ведут онлайн-трансляции выступлений артистов, пишет издание Womanhit.