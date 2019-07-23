Завершились съемки фильма «БУМЕРанг» с Нагиевым в главной роли

Гангстерская комедия выйдет в прокат в 2020 году.

Представители компании «Русский север» рассказали о том, что съемки нового фильма Петра Буслова «БУМЕРанг» подошли к концу. На основную работу ушло два месяца. А теперь наступает пора монтажно-тонировочных работ. Ожидается, что в на широкие экраны гангстерская драма выйдет уже в следующем, 2020 году.

Как отмечает издание «Вокруг ТВ», события фильма разворачиваются вокруг владельца фармацевтического бизнеса Эдика, на дорогущий автомобиль которого падает безработный художник Петрович. Взять с неудачника-самоубийцы, понятное дело, нечего. Но вернуть долг для Эдика – дело святое. Потому он решает – Петрович будет работать на него бесплатно. Вся история перемежается остроумными шутками и интересными поворотами сюжета.

Состав в фильме собрался звездный, а главная роль досталась одному из популярнейших российских актеров Дмитрию Нагиеву.