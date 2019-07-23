Максим Матвеев показал, каким может быть утро неверного мужа

Актер и муж прекрасной Лизы Боярской Максим Матвеев сыграл роль мужа-раздолбая в короткометражной картине «Утренний секс». Премьера фильма состоялась на фестивале VK Fest 5 (20-21 июля). Режиссер картины — Александр Цыпкин, обладатель премии «Кинотавр» за короткометражку «Прощай, любимый!» Роль жены сыграла Юлия Хлынина.

«Утренний секс» — это притча-капустник на тему мужских обещаний. По сюжету неверный муж (Максим Матвеев) просыпается в гостиничном номере после веселого мальчишника. В скором времени к нему должна приехать жена Катя. Молодой мужчина с трудом приходит в себя и неожиданно обнаруживает у себя в постели девушку, с головой накрытую одеялом. В шоке он звонит другу и узнает, что это некая Аня, с которой зажигал буквально вчера. Парня трясет от ужаса, ведь он обещал жене хранить верность! Развязка картины довольно неожиданная — под одеялом оказывается родная жена Катя. Неверный муж при этом не теряет хватки и звонит другу с просьбой дать телефончик Ани.

Фильм вызвал самые разные оценки зрителей. Некоторым зрителям показалось, что основная задача картины была — просто сделать пиар отелю, в котором проходили съемки. «Фильм-антипособие: как можно вирусно вырекламировать-рекламировать, рекламировать, да не прорекламировать, например, какой-нибудь отель», — написал один из зрителей на странице VK Fest 5.