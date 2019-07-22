КИНО

Алексей Учитель приступил к съемкам фильма «Цой»

Кинокартина о лидере группы «Кино» выйдет в 2020 году.

Алексей Учитель приступил к съемкам фильма «Цой»
Виктор Цой / Кадр из фильма "Игла"

В июле сразу в нескольких регионах России, а также в Латвии начались съемки фильма «47» о Викторе Цое. Режиссером картины выступил Алексей Учитель, а производством занимается студия «Рок».

Поклонники группы «Кино» увидят в картине и Виктора Цоя, но, естественно, лишь в кадрах документальной хроники.

Сюжет кинокартины построен вокруг трагического ДТП, которое произошло в августе 1990 года в Латвии, когда «Москвич» музыканта столкнулся с автобусом на встречной полосе.

При этом события в фильме будут вымышленными. Алексей Учитель намерен воссоздать образ Цоя из деталей: через реплики, диалоги и эмоциональные реакции персонажей.

В качестве главного героя фильма выступит водитель автобуса, который вынужден везти гроб с телом рок-звезды из Латвии в Ленинград. Роли в кинокартине «47» исполнят Паулина Андреева, Игорь Верник, Марьяна Спивак и Надежда Калеганова.

Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны в 2020 году — к тридцатилетию со дня катастрофы, в которой погиб Цой, сообщает «360».

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что группа Metallica на концерте в Москве перепела легендарную композицию «Кино» — «Группа крови».

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Алексей УчительВиктор Цойсъемкифильм

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Алексей Учитель приступил к съемкам фильма «Цой»
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