КИНО

Натали Портман появится на экранах в роли Тора

В новом кинокомиксе Marvel бога-громовержца сыграет женщина.

Натали Портман появится на экранах в роли Тора
Натали Портман станет богом-громовержцем. Фото: Global Look Press

На фестивале Comic-Con студия Marvel объявила о начале работы над четвертой частью франшизы о боге-громовержце. Новый кинокомикс получил название «Тор: Любовь и гром».

Главного героя сыграет женщина: роль досталась Натали Портман. Актриса предстанет в роли давнишней подружки персонажа Криса Хемсворта Джейн Фостер.

Звезда байопика «Джеки» уже появлялась в этой роли в фильмах «Тор», «Тор: Темный мир» и «Мстители: Финал». Теперь же Портман снимется в картине, полностью посвященной ее героине.

Примечательно, что создатели блокбастера решили не искать легких путей и окончательно запутать зрителя. На самом деле в фильме появятся сразу два Тора — одним из них как раз и будет Хемсворт.

Кроме Натали с Крисом в картине снимется и Тесса Томпсон в своей излюбленной роли Валькирии из франшизы «Тор: Рагнарек» и последних «Мстителей». Актриса рассказала, что ждет ее героиню.

«Как новый король, ей надо найти свою королеву», — заявила она. Это уже не первый раз, когда Тесса говорит о принадлежности Валькирии к ЛГБТ-сообществу.

В 2017 году во время промо-тура кинокомикса «Тор: Рагнарек» она заверила, что играла бисексуалку, каковой ее персонаж и представлен в комиксе. Однако пикантные сцены в итоге были вырезаны.

С тех пор руководители Marvel пообещали, что в ближайшем будущем на большой экран выпустят по меньшей мере двух героев, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. Одним из них как раз и станет Валькирия. пишет Mashable.

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MarvelКрис ХемсвортЛГБТНатали ПортманТесса ТомпсонТор

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Натали Портман появится на экранах в роли Тора
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