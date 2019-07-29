Три исторических сериала, которые обязательно нужно посмотреть

Прямо сейчас телевидение по всему миру переживает настоящий расцвет исторических фильмов и сериалов. Большие бюджеты, которые охотно выделяют студии, и использование современных производственных технологий позволяют делать любые эпохи невероятно реалистичными и увлекательными. Как разобраться в потоке новинок, а главное, какие исторические сериалы никак нельзя пропустить – в подборке от онлайн-кинотеатра ViP Play.

Падение ордена

Сериал отсылает зрителей к реальным событиям начала 14 века, когда под политическое и военное давление попал один из самых могущественных монашеских орденов Средневековья – орден Тамплиеров. Весной этого года в России стартовал второй сезон сериала, который рассказывает историю сэра Лэндри, предводителя ордена. В попытке спасти репутацию после нескольких крупных поражений, он вместе со своими монахами-воинами отправляется на поиски утраченной реликвии – Священного Грааля. Все это происходит на фоне противостояния и интриг короля Франции Филиппа IV Красивого и Папы Римского Бонифация VIII. Финал картины предрешен: падение ордена и сожжение на костре предводителей – исторический факт. Однако это позволяет создателям глубже раскрыть характеры персонажей, а зрителям – узнать, какими были рыцари, как они жили и во что верили.

Кроме того, в сериале есть на кого посмотреть. В роли сэра Лэндри — Том Каллен («Аббатство Даунтон», «Черное зеркало»), в роли Филиппа Красивого — Эд Стоппард («Пианист», сериал «Корона»), Джим Картер («Аббатство Даунтон», «Влюблённый Шекспир» (1998) в роли Папы Римского Бонифация VIII. Во втором сезоне к проекту присоединился Марк Хэмилл — легендарный Люк Скайуокер из «Звездных войн».

Имя розы

Сериал-экранизацию «Имя Розы» сложно назвать строго историческим, хотя в его основе лежит настоящий бестселлер итальянского писателя Умберто Эко. По сюжету, в 1327 году в монастырь на северо-западе Италии прибывают влиятельный монах-францисканец Вильгельм Баскервильский и юный послушник Адсон. Монахам предстоит организовать переговоры для представителей папы Иоанна XXII и ордена, который обвиняется в ереси. Однако в закрытом и уединенном монастыре-крепости загадочным образом гибнет один из монахов. Расследовать убийство предстоит гостям, а настоятель монастыря, похоже, не слишком рад их присутствию.

Премьера сериала вызвала большой интерес еще и потому, что является первой экранизацией легендарного романа за последние 23 года. Любителей исторической достоверности создатели сериала порадуют выбором площадки для съемок. Кроме павильонных съемок (масштабные декорации были возведены в римской студии при общем бюджете на производство в 26 миллионов долларов) команда работала в Абруццо, Перудже и Умбрии – красивейших исторических областях Италии.

В главной роли Вильгельма Баскервильского – итало-американский актер Джон Туртурро, прославившийся плодотворным сотрудничеством с братьями Коэнами («Большой Лебовски», «Исход: Цари и боги», франшиза «Трансформеры»). Роль инквизитора исполнил Руперт Эверетт (сериал «Тихий Дон», фильмы «Свадьба моего лучшего друга», «Идеальный муж»). Настоятеля монастыря сыграл Майкл Эмерсон («В поле зрения», «Остаться в живых», «Стрела»).

Волчий зал

Этот проект был отмечен почетной статуэткой «Золотой глобус», несмотря на соседство в номинации с «Фарго» и другими рейтинговыми проектами. В основу сериала легли два романа современной британской писательницы Хилари Мантел, дважды лауреата Букеровской премии. Сюжет разворачивается вокруг истории правления короля Генриха VIII, который в стремлении оставить наследника престола ищет возможности покончить со своим браком и жениться на Анне Болейн – в будущем одной из самых влиятельных женщин в истории Англии. Однако главным действующим лицом в сериале становится легендарный государственный деятель, один из основателей англиканства Томас Кромвель. Именно его влияние, как советника короля, а главное – интриги и холодный политический расчет помогают осуществлять личные «прихоти» короля и попутно вершить судьбу великой империи.

Кроме того, что съемки сериала проходили не в павильонах, а в реальных сохранившихся замках тюдоровской эпохи, режиссер проекта Питер Козмински для реалистичности отказался от искусственного освещения и снимал отдельные сцены при свечах.

Успех проекту принес и звездный актерский состав. Роль Кромвеля досталась оскароносному Марку Райлэнсу («Шионский мост», «Двенадцатая ночь», «Еще одна из рода Болейн»). Роль Генриха VIII на экране воплотил Дэмиэн Льюис («Ромео и Джульетта», «Родина», «Братья по оружию»), а его возлюбленной Анны Болейн – Клер Фой («Человек на Луне», «Дыши ради нас», «Корона»).

Сериалы «Падение ордена» (оба сезона), «Имя розы» и «Волчий зал» можно смотреть в онлайн-кинотеатре ViP Play в пакете ViP.