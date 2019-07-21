Новые «Мстители» побьют рекорд «Аватара» по кассовым сборам

Картина «Мстители: Финал» несколько недель сражалась с лентой «Аватар» за первую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кино.

По информации интернет-издания Variety, к 20 июля 2019 года создатели супергеройского блокбастера уже заработали 2,7892 миллиарда долларов. По прогнозам, в ближайшие дни картина соберет еще полмиллиона, чего будет достаточно, чтобы поставить новый рекорд и обогнать «Аватар», которому принадлежала пальма первенства на протяжении 10 лет.

Новые «Мстители» вышли в мировой прокат 24 апреля. Только за первые выходные они собрали 1,2 миллиарда долларов.

Ранее Джеймс Кэмерон на своей страничке в Twitter уже обращался к студии Marvel. Когда «Финал» обошел по кассовым сборам культовый фильм «Титаник», режиссер поздравил создателей новых «Мстителей» с успехом.

Напомним, еще до начала проката «Финала» фанаты пытались найти хоть какую-то информацию о сюжете блокбастера в Сети. На Филиппинах решили помочь поклонникам киновселенной и показали пиратскую копию ленты по кабельному ТВ. Это произошло за сутки до официальной премьеры.