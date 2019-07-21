КИНО

Новые «Мстители» побьют рекорд «Аватара» по кассовым сборам

Блокбастер режиссера Джеймса Кэмерона удерживал пальму первенства на протяжении десяти лет.

Новые «Мстители» побьют рекорд «Аватара» по кассовым сборам
Кадр из фильма «Мстители: Финал» (2019)

Картина «Мстители: Финал» несколько недель сражалась с лентой «Аватар» за первую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кино.

По информации интернет-издания Variety, к 20 июля 2019 года создатели супергеройского блокбастера уже заработали 2,7892 миллиарда долларов. По прогнозам, в ближайшие дни картина соберет еще полмиллиона, чего будет достаточно, чтобы поставить новый рекорд и обогнать «Аватар», которому принадлежала пальма первенства на протяжении 10 лет.

Новые «Мстители» вышли в мировой прокат 24 апреля. Только за первые выходные они собрали 1,2 миллиарда долларов.

Кадры из фильма "Мстители: Финал"
Кадр из фильма «Мстители: Финал» (2019)

Ранее Джеймс Кэмерон на своей страничке в Twitter уже обращался к студии Marvel. Когда «Финал» обошел по кассовым сборам культовый фильм «Титаник», режиссер поздравил создателей новых «Мстителей» с успехом.

Напомним, еще до начала проката «Финала» фанаты пытались найти хоть какую-то информацию о сюжете блокбастера в Сети. На Филиппинах решили помочь поклонникам киновселенной и показали пиратскую копию ленты по кабельному ТВ. Это произошло за сутки до официальной премьеры.

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MarvelДжеймс КэмеронМстители: Финалфильм "Мстители. Финал"

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Новые «Мстители» побьют рекорд «Аватара» по кассовым сборам
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