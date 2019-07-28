5 интересных фактов о съемках фильма-катастрофы «Экипаж»

В этом году 40 лет исполняется первому советскому фильму-катастрофе «Экипаж», в котором спецэффекты идеально сочетались с мелодраматическими нотками. Вспоминаем, как снимался легендарный блокбастер.

Командира экипажа Ту-154Б Андрея Тимченко сыграл Георгий Жженов (справа). Под его началом трудился бортинженер Игорь Скворцов — Леонид Филатов (в центре) исполнил эту роль после отказавшегося из-за тяжелой болезни Олега Даля.

Не обладающий голливудской внешностью Леонид Филатов после роли летчика-ловеласа стал объектом вожделения всех женщин Союза. В жизни актер был настолько стеснительным, что согласился работать в постельных сценах только в джинсах. Зато мелькнувшая в кадре грудь Александры Яковлевой, сыгравшей стюардессу Тамару, придала картине статус эротической.

За сорок лет до премьеры сериала «Чернобыль» на американском канале HBO режиссер Александр Митта показал, как серьезную аварию ликвидирует наглухо замотанный в теплую одежду доброволец. Второй пилот Валентин Ненароков (Анатолий Васильев) залатал фюзеляж и спас получивший пробоину самолет. Герой Васильева заработал обморожение, а в реальности актер чуть не получил тепловой удар — настолько ему было душно в этом многослойном костюме.

Самолет в «Экипаже» был «конструктором». Для сцен пожара, тушения и событий на борту в новосибирском аэропорту «Толмачево» был найден обгоревший лайнер, обугленный хвост которого доставили в Москву по железной дороге. Для других эпизодов отыскали самолетное «тело». Помогла случайность — на рейсе Киев — Москва в салоне Ту-154 разлилась ртуть, и воздушное судно списали. Этот фрагмент доставили из украинского Борисполя. Также изготовили несколько макетов. Для сцены взрыва приготовили реальный Ту-114: оставили в нем бочки с керосином, которые вспыхнули сами по себе — так самолет сгорел вхолостую.

Жену Тимченко Анну сыграла Екатерина Васильева (крайняя слева). После «Экипажа» у актрисы было множество прекрасных ролей, но в начале 90-х она ушла послушницей в монастырь, правда, вернулась в кино спустя три года. А у Галины Гладковой (в центре) все сложилось куда печальнее. Роль дочери Тимченко была дебютной, но карьера не задалась. В 80-х у нее и актера Игоря Воробьева родился сын Василий, у которого диагностировали серьезное психическое расстройство. В начале нулевых у Галины обнаружили онкологическое заболевание — актриса скончалась в 2003 году. Ее сын живет в социальной деревне под Петербургом.