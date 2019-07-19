5 соблазнительных фильмов, которые помогут укрепить отношения

Мы подобрали кинокартины, которые пробудят страсть в ваших отношениях.

Лето — пора длинных свиданий и романтических ночей, а добавить отношениям огня, сообщить им сексуальный заряд поможет правильно выбранный для совместного просмотра эротический фильм.

Этот жанр кино всегда популярен и востребован (даже если часть зрителей постесняется признать, что любит и смотрит эротику). Эротический фильм может быть костюмным или современным, отечественным или зарубежным, новым или ставшим классикой — но неизменными его атрибутами будут красивые тела и яркие чувства. Мы подобрали пять фильмов, которые вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре ViP Play.

«О любви»

Россия, 2016

Режиссер: Владимир Бортко

В ролях: Анна Чиповская, Дмитрий Певцов, Алексей Чадов, Мария Миронова

Прекраснее обнаженной Дженнифер Лоуренс может быть, пожалуй, только обнаженная Анна Чиповская. Фильм о классическом любовном треугольнике, снятый знаменитым российским режиссером, изобилует сексуальными сценами с ее участием (а также с участием Дмитрия Певцова — согласитесь, это неожиданно и очень интересно). И нельзя не отметить, что это один из немногих отечественных фильмов, где эротика выглядит не пошло и не смешно, а так, как нужно.

По сюжету, молодая девушка Нина, вышедшая замуж за своего ровесника совсем рано, знакомится с респектабельным банкиром Сергеем, значительно старше нее самой, — увы, тоже женатым. Если до этого Нина считала, что верность и смирение и есть проявления любви, то теперь она отдается на волю поглотившему ее чувству.

«Пятьдесят оттенков свободы»

США, 2017

Режиссер: Джеймс Фоули

В ролях: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Тайлер Хэклин, Люк Граймс, Макс Мартини, Ким Бейсингер

Заключительная часть эротической кинотрилогии по мотивам популярной серии одноименных произведений. Миллиардер Кристиан Грей и его возлюбленная Анастейша становятся мужем и женой. Молодые супруги уверены, что ничто не может помешать их счастью и спокойной жизни в роскоши. Через некоторое время Анастейша понимает, что беременна. Но известие о скором отцовстве не вызывает у Кристиана восторга — молодой муж не готов отказываться от смелых сексуальных экспериментов и выходит на связь со своей бывшей пассией… Анастейшу же ждет встреча с призраком из собственного прошлого — ее начинает преследовать бывший босс, некогда уволенный за сексуальные домогательства.

Несмотря на то, что критики разнесли фильм в пух и прах, зрители с воодушевлением встретили продолжение истории, изобилующей жаркими эпизодами.

«Леди Макбет»

Великобритания, 2017

Режиссер: Уильям Олдройд

В ролях: Флоренс Пью, Кристофер Фэйрбэнк, Космо Джарвис, Наоми Аки, Билли Феллоуз

Фильм интересен уже тем, что снят по мотивам очерка русского писателя Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Правда, действие картины переносит нас в Англию XIX века. Совсем юную Кэтрин выдают замуж за мужчину в два раза старше.

Ни о какой любви между молодоженами и речи не идет. От Кэтрин требуют невозможного: свекор заявляет, что она плохо выполняет обязанности жены, раз до сих пор не беременна, муж же отказывает ей в близости. Когда супруг без предупреждения отбывает в неизвестном направлении на долгое время, Кэтрин случайно знакомится с Себастианом — одним из служащих ее поместья. Между молодыми людьми предсказуемо вспыхивает страсть. Ослепленная любовью и желанием Кэтрин устраняет любые преграды, мешающие ей быть с возлюбленным, в том числе людей…

«Тюльпанная лихорадка»

США, 2017

Режиссер: Джастин Чадвик

В ролях: Алисия Викандер, Кара Делевинь, Зак Галифианакис, Кристоф Вальц, Джек О’Коннелл, Дэйн ДеХаан

Голландия, XVII век. В страну попали первые луковицы тюльпанов. Эти цветы становятся причиной настоящего сумасшествия: на торгах по купле-продаже семенного материала становятся и нищими, и баснословно богатыми. Этим шансом пытается воспользоваться Ян, бедный художник, влюбившийся в Софию — молодую жену немолодого купца Корнелиса. Влюбленных обуревает страсть и желание быть вместе во что бы то ни стало, Корнелис же мечтает о том, чтобы юная супруга подарила ему наследника, и прилагает для этого все усилия. Страсти этого любовного многоугольника кипят на фоне весьма правдоподобно воссозданного антуража того времени. История была не слишком высоко оценена как критиками, так и зрителями, но последние отмечают, что обилие постельных сцен вызывает несомненный интерес.

«Красный воробей»

США, 2018

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джоэл Эдгертон, Маттиас Шонартс, Шарлотта Рэмплинг, Мэри-Луиз Паркер, Джереми Айронс

Вероника Егорова, прима-балерина Большого театра, после серьезного перелома ноги вынуждена завершить свою карьеру на сцене. Теперь ее будущее весьма туманно, а ведь девушке нужно заботиться не только о себе, но и о своей матери. На помощь приходит дядя Вероники, разведчик Иван Егоров, который дает племяннице задание обольстить нужного человека. Девушка понимает, что ее тело и сексуальность — то, что может не только обеспечить ее будущее, но и послужить на благо страны. Вероника поступает в Школу Воробьев, секретную службу, которая обучает уникальных молодых людей использовать свое тело и ум в качестве опаснейшего оружия, и становится самой опасной выпускницей за всю историю заведения.

Как и большинство фильмов о России, картина наполнена штампами и совершенно сюрреалистичными ситуациями и визуальным рядом, но большинство зрителей сходятся во мнении, что прекрасная обнаженная Дженнифер Лоуренс и жаркие эротические сцены с ее участием с лихвой это компенсируют.

Все фильмы из подборки доступны в онлайн-кинотеатре ViP Play.