«Оригинал — лучше!»: почему многим зрителям не понравился новый «Король Лев»

Несмотря на то, что после премьеры долгожданного ремейка к мультфильму «Король Лев» появилось много отрицательных отзывов, картина за первый же день проката собрала 230 миллионов рублей.

«Король Лев» — далеко не первая попытка студии Disney осовременить собственные шедевры. И, надо сказать, не всегда нужно это делать. По меньшей мере, половина зрителей высказалась примерно в этом же ключе. Особенно разочарованы те, кто 25 лет назад познакомился с неуклюжим львенком Симбой в его рисованном виде и теперь имеет возможность сравнивать классический и новый варианты истории.

Дайан Ши: «Оригинал я люблю за его человечность, за возможность отождествить себя с героем, пройти с ним путь взросления, осознания и принятия себя. Симба рассказывал мне о поиске своего места в мире и ответственности — не только за себя, но и за тех, кто тебе доверился.

Нынешний Симба не рассказывает ничего. Он неживой, он — чучело. А мертвое ничего не может рассказать. Пусть покоится с миром».

Излишне натуральные животные вызывают неприятие

Внешность компьютерных героев вызывает как положительные, так и отрицательные эмоции. Некоторых даже пугает излишняя натуралистичность. Когда-то, в 1978 году, японский ученый-робототехник Масахиро Мори исследовал реакции людей на внешний вид создаваемых андроидов. До определенного момента людям нравилось то, что робот похож на человека. Но вдруг самые перспективные модели из тех, что были наиболее схожи с людьми, начинали вызывать резкое неприятие и даже страх из-за мелких несоответствий обычному поведению человека. Этот резкий переход от симпатии к неприязни и был назван эффектом «зловещей долины».

Примерно то же самое ощущение описывают и некоторые зрители, ощутившие его в процессе просмотра мультфильма. Персонажи очень похожи на живых прототипов, они вызывают всю гамму добрых чувств и восхищения мастерством создания. Но в один момент возникает диссонанс от того, что слишком натуралистично исполненные животные вдруг заговорили на человеческом языке.

Juliaklo: «Львеныш сегодня, может, и уснет, а вот дети после просмотра — вряд ли. Когда реалистичные львы открывают рот и говорят голосами известных актеров, создается странное ощущение. Эта версия более жестокая, чем старый добрый «Король Лев»-94».

Вообще, многие говорят о том, что из-за натуралистичности изображения животных мульт многое потерял.

roxy465225: «Ощущение просмотра не мультика, а передачи в мире животных. Графика, конечно, на высоте, но этим и были убиты все эмоции. Если при просмотре первоначальной версии хотелось плакать, то тут хотелось уйти побыстрее».

Кирилл Горячок: «Не только в лишенных эмоций персонажах состоит проблема. Режиссер Фавро умудрился все самые яркие сцены оригинального мультфильма, в частности песенный номер Шрама, вдохновленный Лени Рифеншталь, или нежнейшую любовь Симбы и Налы, снять с полным отсутствием энтузиазма и фантазии».

Режиссеру досталось по полной

Вообще, режиссерскую задумку и работу многие ругают, даже не особо стесняясь в выражениях, но отмечая при этом колоссальный объем вложенного в ремейк труда компьютерщиков и художников.

Сергей Оболонков: «Король Лев» Фавро – наверное, серьезное техническое достижение, но одновременно еще и выхолощенный ремейк одного из самых ярких и запоминающихся мультфильмов девяностых годов».

Вадим Елистратов: «Ни забавные мелкие детали, ни запредельная по качеству картинка не спасают этот фильм от статуса колоссальной творческой катастрофы».

Клара Хоменко: «Король Лев» выглядит выхолощенным и мертвым на фоне своего первоисточника – смешного и доброго мультика о львенке, которого обманом лишили дома. Фавро совершил невероятную вещь – уничтожил «эффект котика»: его картина не вызывает никаких эмоций, даже когда на экране показывают малыша-Симбу».

Павел Соломатин: «Из-за стремления к реализму «Король Лев» местами выглядит как работа новичка, не обладающего воображением. Ремейк растерял все то, чем зрителям так понравился мультфильм 1994-го года».

Так повелось, что довольные зрители редко оставляют отзывы в Сети. Чаще можно увидеть рецензию от человека, разочарованного увиденным. Конечно, среди посетителей кинотеатров огромное количество тех, кто вырос на мультяшной классической версии истории котенка из саванны. И уж, конечно, не каждый получил то, чего ожидал.

Но, судя по всему, «Король Лев» 2019 года будет еще далеко не последним ремейком того самого рисованного фильма 1994 года, который вот уже четверть века не оставляет равнодушным никого.