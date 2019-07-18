Хавьер Бардем может сыграть в новой «Русалочке»

Обладатель «Оскара», испанский актер Хавьер Бардем может сыграть царя Тритона, отца Русалочки в киноремейке известного диснеевского мультфильма. О такой вероятности пишет The Hollywood Reporter.

больше по теме Эдгард Запашный возмутился новости о фильме с чернокожей Русалочкой Артист осудил излишнюю толерантность западного кинематографа.

Также издание сообщает, что к актерской группе желает присоединиться Гарри Стайлс, ему достанется роль принца Эрика. Ведьму Урсулу сыграет Мелисса Маккарти, кроме того частью проекта могут стать Джейкоб Трембле (он сыграет роль Флаундера) и Аквафина (ей досталась роль чайки Скаттл).

Напомним, Ариэль сыграет темнокожая певица Холли Бэйли. Похоже, что таким образом Disney решил продемонстрировать максимальную толерантность.

Между тем в это время в Сети пользователи активно обсуждают распределение ролей. «Идеально. Ему надо восточную маму еще выбрать», — написал один из комментаторов. «Зато можно переосмыслить историю. Ариель удочерили, и она может искать биологических родителей еще несколько фильмов», — шутит другой. «Кто там следующий? Рыбку и краба будут играть близнецы-китайцы» ,- подхватывает третий.