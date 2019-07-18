Любовь на Соловках: вышел трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым

В Сети появился трейлер сериала «Обитель» по роману Захара Прилепина, премьера которого вскоре состоится на телеканале «Россия-1». Точная дата выхода картины в эфир пока неизвестна.

Ленту об одном из самых драматичных периодов в истории страны — периоде репрессий и ГУЛАГа — снял Александр Велединский (фильмы «Географ глобус пропил», «Ладога»).

Время действия — конец 20-х годов. Место действия — соловецкий лагерь, печально знаменитые Соловки. В центре событий — любовный треугольник в исправительно-трудовом лагере. Страх и отвага, отчаянное желание выжить становятся фоном страстной любви двух героев — заключенного Артема Горяинова и чекистки Галины. Гражданский муж Галины — всесильный начальник лагеря Федор Эйхманис.

Роль Эйхманиса в фильме исполнил Сергей Безруков. Евгений Ткачук играет молодого москвича Артема, который попадает на Соловки за убийство отца. Парень встречает мир лагеря с некоторой бравадой, отказывается быть в нем жертвой и раз за разом чудом выживает то в ссорах с блатными, то в драках с красноармейцами. Но мир вокруг становится в сто крат опаснее, когда Артем влюбляется в Галину. Главную женскую роль исполнила Александра Ребенок, в картине также сыграли Константин Хабенский и Виктор Добронравов.

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Отметим, что роман «Обитель» вышел в 2014 году и стал лауреатом премии правительства России в области культуры. Захар Прилепин написал его именно с подачи Велединского. Режиссер предложил Прилепину выпустить рассказ о Соловках, чтобы потом снять по нему фильм. Писатель загорелся идеей, но в итоге получился полноценный роман.