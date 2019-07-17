Принцем чернокожей Русалочки станет певец Гарри Стайлз

Выбор актера на эту роль немало удивил общественность.

Создатели новой игровой полнометражной версии знаменитого мультфильма от киностудии Disney «Русалочка» не перестают удивлять общественность выбором актеров для картины.

Так, ранее общественный резонанс вызвало решение сделать главной героиней темнокожую актрису Холли Бейли. Часть людей поддержали эту идею, а другие подвергли критике, ведь мультяшная Ариэль была белокожей с ярко-рыжими волосами.

Теперь стало известно, что принцем чернокожей Русалочки станет популярный британский певец Гарри Стайлз (Harry Styles), известный своим участием в поп-группе One Direction, пишет Hollywood Reporter.

Актерского опыта у артиста совсем мало. До этого он сыграл только в одном фильме — «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

Впрочем, создатели полнометражной версии «Русалочки» утверждают, что им не важен опыт игры в кино Стайлза, поскольку в новом фильме будет больше музыкальных сцен, нежели игровых. В этом случае певческий талант артиста как раз пригодится режиссеру.

Напомним, ранее российский дрессировщик Эдгард Запашный выразил свое возмущение в связи с выбором чернокожей актрисы на роль Русалочки. При этом артист подчеркнул, что он не является расистом.