Бейонсе сняла подросшую дочку в клипе на саундтрек к «Королю Льву»

Бейонсе (Beyonce) не зря называют RnB королевой. Каждая ее новая песня становится хитом, а клипы она снимает не только красочные, но и наделенные смыслом. В этом году дива порадовала поклонников, озвучив львицу Налу в новом live-фильме Disney «Король Лев». Премьера картины уже состоялась в Голливуде. Тогда на красной дорожке звезда появилась вместе с мужем Джей Зи и дочерью Блю Айви. Артистка даже облачилась в одинаковые наряды с наследницей.

Также Бейонсе с семьей побывала в Лондоне, где познакомилась с принцем Гарри и Меган Маркл на премьере киноленты. Герцогиня Сассекская была так рада увидеть американскую знаменитость, что долго жала ей руку, нарушив королевский протокол. В России зрители смогут насладиться картиной «Король Лев» с 18 июля. Однако чуть ранее певица выпустила саундтрек к фильму Spirit. 16 июля ролик стал доступен к просмотру и меньше чем за сутки набрал более 1,5 просмотра на YouTube.

Видео получилось очень красочным. В него вошли отрывки из фильма. На некоторых кадрах Бейонсе в розовом платье запечатлена в пустыне. В какой-то момент к ней подходит семилетняя дочка Блю-Айви в легком сиреневом платье и берет маму за руку. Не обошлось и без чувственных танцев. Артистка показала, что все так же хорошо владеет своим телом. Вместе с балетом исполнительница исполнила танец на фоне Гранд-Каньона и возле водопада Хавасу в Аризоне.

«Идея видео заключается в том, чтобы показать, что Бог — художник, а естественная красота не нуждается в художественном оформлении. Это красота цвета, красота традиции», — ранее делилась звезда.

Напомним, что не так давно стало известно, что Disney также ведет работу над фильмом «Русалочка». Создатели live-экранизации позвали на главную роль темнокожую артистку. Ею стала протеже Бейонсе — 19-летняя RnB-исполнительница Халли Бейли. Эта новость вызвала резонанс в обществе. Многие с детства любят рыжеволосую и бледную русалочку, какой она представлена в мультике. Они возмущены тем, что в фильме они увидят совсем другую главную героиню. Другие же не против того, чтобы Disney отходил от обыденности и вносил что-то новое в свои работы.