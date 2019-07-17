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«Повздорили»: Прилучный поделился кадром со съемок сериала «В клетке»

Несколько эпизодов проекта уже вышли на интернет-площадке, премьера на ТВ состоится осенью.

«Повздорили»: Прилучный поделился кадром со съемок сериала «В клетке»
Актер Павел Прилучный Фото: globallookpress.com

31-летний актер Павел Прилучный снялся в провокационном сериале «В клетке». Он получил главную роль, а также выступает одним из продюсеров. Говоря о проекте, Прилучный назвал его «открытым, очень наглым и честным».

В картине Павел играет молодого человека Сергея по кличке «Волчок», который после нескольких лет тюрьмы вышел на свободу, и пытается наладить свою жизнь. Однако этому мешают бесконечные проблемы с семьей, которые буквально загоняют его «В клетку». В похожей ситуации находятся и остальные герои сериала.

Компанию на съемочной площадке ему составила супруга Агата Муцениеце. Актриса сыграла бывшую возлюбленную главного героя Ольгу, которая не дождалась узника. В картине также приняли участие Екатерина Маликова, Артур Ваха,Владимир Епифанцев и другие.

Несколько эпизодов сериала уже вышли на одной из платформ в Сети. Премьера ленты на телевидении состоится этой осенью. Только создателям пришлось работать над двумя вариантами «В клетке», интернет-версия оказалась более смелой.

В личных блогах актеров время от времени мелькают короткие трейлеры серий и снимки с площадки. Одно из фото накануне опубликовал в Instagram и сам Павел Прилучный. На снимке он вместе с коллегой по сериалу, 23-летней актрисой Зепюр Брутян. Девушка играет героиню по имени Изабель, которая попросила «Волчка» научить ее драться.

На фото на обоих актерах грим – множественные ссадины и раны. Серьезный снимок Прилучный решил дополнить короткой, но забавной подписью: «Немного повздорили».

Публикация быстро собрала много комментариев поклонников актера. Большинство из них уже познакомились с сериалом и ждут выхода новых эпизодов.

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«Повздорили»: Прилучный поделился кадром со съемок сериала «В клетке»
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