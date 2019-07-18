КИНО Кассир в кинотеатре: «На «Короля Льва» чаще идут взрослые зрители, это их детство»
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Кассир в кинотеатре: «На «Короля Льва» чаще идут взрослые зрители, это их детство»

Анна Русич

Похоже, для многих этот мультфильм - привет из детства. С 18 июля в кинотеатрах можно посмотреть обновленную 3D-версию знаменитой анимации, и эту версию уже назвали визуальной магией.

Первый «Король Лев» появился на экранах еще в 1994 году. Именно тогда зрителям полюбился неуклюжий котенок Симба, выросший в величественного хозяина прерий. Спустя 25 лет, история маленького львенка продолжает вдохновлять художников.  

Что изменилось в новом мультфильме 

Кадр из мультфильма «Король Лев» 1994г.Кадр из мультфильма «Король Лев» 2019г.
Кадр из мультфильма «Король Лев» 1994г.Кадр из мультфильма «Король Лев» 2019г.

Новейшие компьютерные технологии теперь позволяют прорисовать каждую шерстинку. А потому происходящее на экране больше напоминает теперь не мультфильм, а программу «В мире животных» — настолько реалистично выглядят персонажи 

В остальном же, сюжет остался практически неизменным, и зрители отметили это как преимущество — не каждому по нраву отхождение от привычного с детства образа. Студия Disney не впервые создает ремейки на свои же мультфильмы.  

Совсем недавно на экранах появился обновленный «Аладдин», к весне выйдет свежая адаптация ставшего классическим мультфильма «Мулан» о неуклюжей и смешной, но жизнерадостной и храброй китайской девушке. А кастинг к новой «Русалочке» уже вызвал немало споров среди зрителей. 

Кто снимался в новой версии «Короля Льва»

Если когда-то почти невозможно было привлечь звезд к озвучиванию мультфильмов, то теперь отношение к этой работе кардинально поменялось. К проекту были запросто привлечены такие известные актеры и певцы как Бейонсе – она сыграла Налу и спела главный хит фильма, Доналд Гловер (Симба)Элфри Вудард (Сараби), Билли Айкнер (Тимон), Сет Роген (Пумба), Джон Оливер (Зазу) и другие. А голос Муфасы, как и четверть века тому назад, принадлежит Джеймсу Эрл Джонсу. 

На рекламной страничке мультфильма в сети Инстаграм размещен яркий сет, где можно увидеть кто из актеров кого играет. И, если присмотреться, то артисты даже похожи на своих рисованных персонажей. 

Симбу и Налу во времена, когда они были еще котятами, сыграли молодые и талантливые Джейди Маккрэри и Шахади Райт Джозеф. Эти подростки уже познали вкус славыШахади сыграла в недавно вышедшем фильме ужасов «Мы», а Джейди играет главную роль в ситкоме «Пейны» на канале Опры Уинфри. 

Уже появились отзывы о мультфильме «Король Лев» 

Кадр из мультфильма «Король Лев»
Кадр из мультфильма «Король Лев»

Юлия Лялина: «…как и прежде, погоня на Слоновьем кладбище способна изрядно напугать, а трагедия в ущелье — довести до слёз, причём не только лиц младшего школьного возраста. Эмоционального накала ремейк не растерял». 

Дмитрий Котов: «Король Лев» 2019 года, при всех спорных качествах гиперреалистичного виртуального мира, — проект беспрецедентный и уникальный. Его без преувеличения можно назвать новым этапом процесса интеграции современных технологий в кинопроизводство. Главное, что «Король Лев» сохранил добрый посыл о чести и справедливости, ценности дружбы, любви к родной земле и близким. И пробудить теплую ностальгию у поколения 90-х красивое кино Джона Фавро, безусловно, может. 

Михаил Лазукин: Никакой повтор не может стать лучше первоисточника, ведь он по определению вторичен. Хотя, возможно, ремейк был нужен, чтобы мы достали с полки старую кассету с мультфильмом и пересмотрели любимейшее приключение детства ещё раз? 

Иван Кершнер: «В целом мне сложно сказать, что фильм меня расстроил, но и не так сильно обрадовал. Как минимум у меня была гора и маленькая тележка придирок к переводу. Есть ряд фраз, которые уже в детстве застряли в голове и их оттуда не вытащить». 

Анна, кассир в кинотеатре:«На «Короля Льва» чаще идут взрослые зрители, это их детство».

При всех перечисленных разочарованиях, зрители отмечают необыкновенную реалистичность и зрелищность изображенного на экране. И каждый из них рекомендует фильм к просмотру, особенно детям, которые еще не видели мультфильм 1994 года. Портал Teleprogramma.pro присоединяется к рекомендациям – добрая красивая сказка никогда не была лишней в сегодняшней круговерти дел. 

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мультфильм "Король Лев"мультфильмы

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Кассир в кинотеатре: «На «Короля Льва» чаще идут взрослые зрители, это их детство»
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