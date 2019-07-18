Кассир в кинотеатре: «На «Короля Льва» чаще идут взрослые зрители, это их детство»

Похоже, для многих этот мультфильм - привет из детства. С 18 июля в кинотеатрах можно посмотреть обновленную 3D-версию знаменитой анимации, и эту версию уже назвали визуальной магией.

Первый «Король Лев» появился на экранах еще в 1994 году. Именно тогда зрителям полюбился неуклюжий котенок Симба, выросший в величественного хозяина прерий. Спустя 25 лет, история маленького львенка продолжает вдохновлять художников.

Что изменилось в новом мультфильме

Новейшие компьютерные технологии теперь позволяют прорисовать каждую шерстинку. А потому происходящее на экране больше напоминает теперь не мультфильм, а программу «В мире животных» — настолько реалистично выглядят персонажи.

В остальном же, сюжет остался практически неизменным, и зрители отметили это как преимущество — не каждому по нраву отхождение от привычного с детства образа. Студия Disney не впервые создает ремейки на свои же мультфильмы.

Совсем недавно на экранах появился обновленный «Аладдин», к весне выйдет свежая адаптация ставшего классическим мультфильма «Мулан» о неуклюжей и смешной, но жизнерадостной и храброй китайской девушке. А кастинг к новой «Русалочке» уже вызвал немало споров среди зрителей.

Кто снимался в новой версии «Короля Льва»

Если когда-то почти невозможно было привлечь звезд к озвучиванию мультфильмов, то теперь отношение к этой работе кардинально поменялось. К проекту были запросто привлечены такие известные актеры и певцы как Бейонсе – она сыграла Налу и спела главный хит фильма, Доналд Гловер (Симба), Элфри Вудард (Сараби), Билли Айкнер (Тимон), Сет Роген (Пумба), Джон Оливер (Зазу) и другие. А голос Муфасы, как и четверть века тому назад, принадлежит Джеймсу Эрл Джонсу.

На рекламной страничке мультфильма в сети Инстаграм размещен яркий сет, где можно увидеть кто из актеров кого играет. И, если присмотреться, то артисты даже похожи на своих рисованных персонажей.

Симбу и Налу во времена, когда они были еще котятами, сыграли молодые и талантливые Джейди Маккрэри и Шахади Райт Джозеф. Эти подростки уже познали вкус славы: Шахади сыграла в недавно вышедшем фильме ужасов «Мы», а Джейди играет главную роль в ситкоме «Пейны» на канале Опры Уинфри.

Уже появились отзывы о мультфильме «Король Лев»

Юлия Лялина: «…как и прежде, погоня на Слоновьем кладбище способна изрядно напугать, а трагедия в ущелье — довести до слёз, причём не только лиц младшего школьного возраста. Эмоционального накала ремейк не растерял».

Дмитрий Котов: «Король Лев» 2019 года, при всех спорных качествах гиперреалистичного виртуального мира, — проект беспрецедентный и уникальный. Его без преувеличения можно назвать новым этапом процесса интеграции современных технологий в кинопроизводство. Главное, что «Король Лев» сохранил добрый посыл о чести и справедливости, ценности дружбы, любви к родной земле и близким. И пробудить теплую ностальгию у поколения 90-х красивое кино Джона Фавро, безусловно, может.

Михаил Лазукин: Никакой повтор не может стать лучше первоисточника, ведь он по определению вторичен. Хотя, возможно, ремейк был нужен, чтобы мы достали с полки старую кассету с мультфильмом и пересмотрели любимейшее приключение детства ещё раз?

Иван Кершнер: «В целом мне сложно сказать, что фильм меня расстроил, но и не так сильно обрадовал. Как минимум у меня была гора и маленькая тележка придирок к переводу. Есть ряд фраз, которые уже в детстве застряли в голове и их оттуда не вытащить».

Анна, кассир в кинотеатре:«На «Короля Льва» чаще идут взрослые зрители, это их детство».

При всех перечисленных разочарованиях, зрители отмечают необыкновенную реалистичность и зрелищность изображенного на экране. И каждый из них рекомендует фильм к просмотру, особенно детям, которые еще не видели мультфильм 1994 года. Портал Teleprogramma.pro присоединяется к рекомендациям – добрая красивая сказка никогда не была лишней в сегодняшней круговерти дел.