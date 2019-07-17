Как наши актеры отреагировали на темнокожую женщину в роли агента 007

По мнению актера Станислава Садальского, у нас есть собственные таланты. К примеру, молодая копия Натальи Гундаревой.

Новость о том, что в очередном фильме «Бондианы» агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч, на этой неделе встревожила многих фанатов Бонда. Как это так? Неужели мир окончательно сошел с ума и суперагент, к которому мы привыкли, теперь станет женщиной?

Но вскоре ситуация прояснилась. Да, в фильме «Бонд 25» Линч действительно сыграет агента 007 – ей просто передадут это звание. Но главным героем фильма останется Бонд и играть его по-прежнему будет Дэниэл Крэйг.

Всё хорошо, но сама тенденция настораживает. Напомним, что диснеевская русалочка Ариэль в новой экранизации станет темнокожей – ее сыграет R&B-певица Хэлли Бэйли, а актер Том Холланд, исполнивший роль Человека-паука, недавно заявил, что смена ориентации его персонажа могла бы внести во «Вселенную Marvel» какое-то разнообразие. Неужели в условиях современной реальности никак нельзя обойтись без попрания традиций? И дойдет ли это веяние до России, где и доля темнокожего населения не столь велика, и пропаганда однополой любви запрещена законом?

Стас Садальский: «Мне абсолютно не интересно их кино»

Мы решили узнать, что думают о происходящем звезды российского кино. Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов обсуждать темнокожего Бонда отказались наотрез. Наш постоянный эксперт — знаменитый актер Станислав Садальский — в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заявил, что голливудский кинематограф его не волнует.

— Пусть они ставят кого хотят на какие угодно роли, мне абсолютно не интересно их кино. Я сейчас снимаюсь с актрисой Катей Копановой и, если бы ее взяли на роль Джеймса Бонда или Человека-паука, я бы эти фильмы с удовольствием посмотрел.

Считаю, что не стоит нам обсуждать западных артистов. Им на нас наплевать, а мне на них наплевать тем более. Если в нашем кинематографе придумают, что-то подобное, например, будут снимать новую версию «Трех мушкетеров», тогда можно будет обратить на это внимание. Катя Копанова там может сыграть д’Артаньяна – она бы очень подошла на эту роль, — считает Станислав Юрьевич.

Актриса Екатерина Копанова, которой так восхищается Садальский, по его словам, очень похожа на Наталью Гундареву — и внешне, и по стилю своей актерской игры. По его мнению, эта девушка своим талантом действительно может добиться многого в нашем кино — всё еще добром, в отличие от западного, и более традиционном. Предлагаем поверить в «чуйку» Станислава Юрьевича и внимательно понаблюдать за карьерой Екатерины — а ну как в отечественном кино действительно появилась вторая Гундарева. Время, как говорится, покажет.