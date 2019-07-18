Самые страшные фильмы ужасов за всю историю по версии Teleprogramma.pro

18 июля на большие экраны выходит фильм ужасов «Солнцестояние», который уже сравнивают со ставшей культовой лентой «Плетеный человек». Мы решили вспомнить и другие ужастики, от которых станет кровь.

Самой ожидаемой премьерой недели с рейтингом в 97 процентов в «Кинопоиске» стал фильм «Солнцестояние». Ужастик обошел даже «Короля Льва», но пока пока еще не вошел в список самого страшного кино. Те, кто уже посмотрел фильм, говорят, что кино атмосферное и аутентичное. А со зрелищностью и подачей его можно сравнить с «Плетеным человеком», в котором снялся Николас Кейдж.

Психологи уверяют, что просмотр подобных фильмов позволяет встряхнуться. А по мнению многих физиологов кратковременный выброс адреналина положительно воздействует на организм, запуская механизмы омоложения. Так что смотрите фильмы ужасов и бойтесь на здоровье.

Портал Teleprogramma.pro приготовил для вас подборку фильмов ужасов, которые так или иначе оставили след в кинематографе. Мы не претендуем на то, что наше мнение единственно правильное и, скорее всего, забудем парочку знаковых фильмов. Но вы всегда можете дополнить список, разместив название любимого кино в комментариях.

Челюсти ( Jaws ), 197 5, США

Главным персонажем фильма «Челюсти» стала белая акула. Умное, быстрое и беспощадное существо, от которого практически нет спасения. Если, конечно, ты не на берегу…

Среди специалистов нет единого мнения, к какому жанру отнести этот культовый фильм. Но все согласны с тем, что «Челюсти» — одна из самых страшных картин за всю историю фильмов, призванных напугать. Наверняка, любители поплавать на открытой воде, посмотревшие этот фильм, хоть раз, но холодели при мысли об опасности, которая может в мгновение ока подняться из глубины. Но акул бояться – в бассейне плавать.

Синистер ( Sinister ) , 2012, США, Великобритания

Писатель, специализирующийся на детективах, переезжает в небольшой городишко вместе со своей семьей. Все бы хорошо, но дом, в котором он поселился, имеет страшную историю: не прошло и года с поры, как в нем были убиты предыдущие владельцы.

Главному герою попадаются кассеты, которые могут помочь ему докопаться до истоков произошедшей в доме трагедии. Пытливый ум писателя заставляет его залезть в эти поиски, только с каждым его следующим шагом ему и его семье грозит все большая опасность.

Фильм держит в напряжении до последнего кадра, события переплетены и запутаны, атмосфера мрачная и с каждым кадром все больше хочется добраться до истины. Но иногда кажется, что лучше не надо…

Зеркала ( Mirrors ) , 2008 , США, Румыния, Германия

Бывших полицейских охотно берут в службу охраны. Вот и герой фильма «Зеркала» устроился на работу ночным сторожем в некогда роскошный, но сгоревший супермаркет. Во время очередного обхода он замечает в сохранившихся зеркалах нечто, что заставляет его похолодеть от ужаса.

Охранник и рад бы никогда с этим больше не сталкиваться, но, что называется, увиденного не развидеть. И теперь вся эта чертовщина ни за что не отпустит главного героя. После просмотра этого фильма главное – не начать бояться смотреть в зеркала.

Психо ( Psycho ), 1960 , США

Невозможно рассказывать о фильмах ужасов и не упомянуть легендарного Альфреда Хичкока с его картиной «Психо». Хичкок умел и любил пугать людей, и «Психо» — прекрасное тому подтверждение.

Главная героиня настолько устала от своего бесперспективного романа, что решила пуститься во все тяжкие: украла на работе немалую сумму денег и уехала из города, надеясь полностью поменять свою жизнь. Ну, что же, у нее все получилось.

Остановившись в мотеле и познакомившись с молодым симпатичным владельцем, она испытает то, что нигде больше испытать не могла. И лучше бы ей этого не испытывать никогда, потому что эти приключения окажутся совсем не добрыми. А надо было просто честно жить.

Заклятие ( The Conjuring ) , 2013 , США

Эд и Лоррейн Уоррен – реально существующие люди, исследователи всяческой паранормальщины. Фильм «Заклятие» был снят по реальным событиям, задокументированным этими детективами.

Сами Уоррены говорили в интервью, что эта история чуть не стала их последним расследованием. Когда все закончилось, Эд заявил, что больше не хочет заниматься ничем подобным. И только настойчивость его бесстрашной Лоррейн заставила его взять следующее дело.

Фильм повествует об истории семьи уединенно живущих фермеров.Их преследует некая темная сущность, и избавиться от нее не так-то просто. Семья приглашает Эда и Лоррейн с просьбой разобраться, что это за пакость и как от нее избавиться. Все оказывается гораздо опаснее, чем предполагали все вокруг.

Астрал ( Insidious ) , 2010 , США

Самое странное в фильме «Астрал» это то, что он снят тем же режиссером и сценаристом, который снял фильм «Пила», но вы в нем не увидите ни крови, ни жестокости. Зато нервы будут неплохо потрепаны.

Снова история ужасов привязана к дому. Вроде бы начало такое же, как у многих других фильмов ужасов: семья въезжает в свежекупленный дом и начинается чертовщина. Все так. Только чертовщина «Астрала» качественно другая.

Двигающиеся предметы, непонятные звуки из детской комнаты – все это далеко не самое страшное, что происходит на экране. Жуть начинается тогда, когда ребенок впадает в кому. Выясняется, что для того, чтобы его вернуть, требуется помощь специалиста, который способен погрузиться в темный мир и вырвать ребенка из лап потустороннего монстра. В общем, будете покупать дом – поговорите с соседями.

Звонок ( The Ring ) , 2002 , США, Япония

Японские фильмы ужасов – эталон пугалок. Фильм «Звонок» стал одним из самых жутких по праву. Говорили, что после выхода этого фильма на экраны, японцы массово избавлялись от телевизоров, диагональ которых позволяла пролезть сквозь экран человеку.

Американская адаптация фильма тоже на удивление хороша и качественна. К тому же, события в ней изложены так, чтобы быть более понятны человеку американской или европейской культуры. Получившийся в результате мистический триллер до сих пор актуален и заставляет понервничать даже тех, кто когда-то его уже смотрел.

В фильме к героям попадает видеокассета с непонятной нарезкой жутковатых кадров. После того, как человек ее просмотрел, раздается звонок телефона и неизвестный голос говорит, что через 7 дней человек умрет. Журналистке, чей сын посмотрел кассету, предстоит нелегкая борьба с нечистью. И биться придется насмерть, если она хочет спасти сына.

С выходом американской версии зрители разделились на два лагеря: одни говорят, что американцы сняли лучше, другие – что японцев не переплюнуть. В любом случае, можно посмотреть обе версии и вынести свое мнение. И поинтересуйтесь диагональю экрана…

Репортаж ([REC] ), 2007 , Испания

Фильм снят в жанре псевдодокументального кино. Эффект «дрожащей» камеры и работа оператора «с плеча» всегда добавляли реализма. А в случае с «Репортажем» картинка доведена до совершенства. Камера работает до самого последнего кадра, и жуть не оставляет зрителя до самых финальных титров.

Журналисты – опасные люди. И часто в поисках сенсации они опасны сами для себя. Так произошло и в случае с героями фильма «Репортаж». В надежде на «горячие» кадры парочка молодых репортеров пробирается в дом, где произошло нечто жуткое.

Пробраться внутрь получилось, а вот выбраться не выйдет – власти заблокировали выход из-за опасности заражения вирусом, превращающим людей в зомби. В общем, все умерли.

Ведьма из Блэр: Курсовая с того света , 1999, США

Еще один проект в жанре псевдодокументального кино. С производством этой картины связано немало интересного. Начнем с того, что большинство эмоций в кадре были настоящими. Актеры действительно были и напуганы, и измотаны. Сценария как такового у актеров не было. Им просто сообщали возможный порядок действий в сцене, которую собираются снимать. А чтобы герои выглядели изможденными, их попросту кормили все меньше и меньше.

Фильм внесен в книгу рекордов Гиннесса как рекордный по соотношению потраченных на его производство и заработанных в прокате денег. Бюджет «Ведьмы» составил 60 000 долларов, а заработала она 248 639 099 долларов. Уметь надо.

Студенты кинофакультета приехали в лес, в котором по слухам живет ведьма, убивающая всех, кто появляется на ее пути. Единственное, что обнаружили после пропажи студентов, так это отснятые ими материалы. А ведь их предупреждали!

Изгоняющий дьявола ( The Exorcist ) , 1973 , США

Два «Оскара», что редкость для фильмов ужасов, считающихся низменным жанром в кино. А в списках лучших фильмов по версии imdb.com (уважаемого сайта о киноиндустрии) «Изгоняющий дьявола» находится в числе лучших 250 фильмов за всю историю кино.

Дочь известной актрисы вдруг начинает вести себя неадекватно. У психиатров нет диагноза. Отчаявшаяся мать приглашает священника, и тот подтверждает ее наихудшие догадки: в девочку вселилось нечто потустороннее, что церковь зовет демонами. Из Ватикана приезжает человек, который профессионально занимается экзорцизмом…

Омен ( Omen ) , 1976 , США, Великобритания

Роману Полански повезло стать тем, кто сделал «демоническое» кино популярным. Его «Омен» пугает зрителей до сих пор, даже учитывая то, что в 1976 году не было практически никаких спецэффектов, которыми уже пресыщен современный зритель.

Часто вторая часть фильма хуже, чем первая – это отмечают все кинокритики. Но все части повествования о демоническом ребенке, захватывающем мир, одинаково хороши и качественны.

В семье дипломата появляется ребенок. Но ребенок родился мертвым, и дипломату предлагают усыновить младенца, у которого на родильном столе умерла мать. Новоявленный отец хранит эту тайну от жены, они вместе растят ребенка, вокруг которого множатся смерти.

Но когда отец сумеет понять, что за всем происходящим стоит его приемный сын, будет уже слишком поздно: не знающий жалости дьявол утвердится в этом мире и достигнет могущества.

Паранормальное явление ( Paranormal Activity ) , 2007 , США

На производство этого фильма создатели потратили всего 15 000 долларов. А вот сборы составили около 200 миллионов! И это при том, что в фильме ничего не происходит. Ну, как «ничего»?.. Ничего из того, что мы привыкли видеть в фильмах.

Но несмотря на отсутствие погонь, крови и активного действия, фильм способен надолго оставить зрителя под впечатлением. Молодая пара чувствует некие проявления потустороннего в своем доме. Для того, чтобы выяснить, что же все-таки происходит, молодые люди расставляют по дому видеокамеры. И при просмотре записей будет жутко не только им.