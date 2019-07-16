КИНО Эксклюзив Teleprogramma.pro: новый русский трейлер анимации «Куклы с характером»
КИНО

Эксклюзив Teleprogramma.pro: новый русский трейлер анимации «Куклы с характером»

Мария Горская

Мультфильм от режиссера «Шрек 2» выйдет на экраны 22 августа 2019 года.

Чуть больше месяца остается до российской премьеры мультфильма «UglyDolls. Куклы с характером» — он появится в кинотеатрах уже 22 августа 2019 года и расскажет маленьким и большим зрителям историю о том, как важно в любой ситуации оставаться собой.

Режиссером этого семейного мультика стала Келли Эсбери, снявшая «Шрек 2», «Спирит: Душа прерий», «Смурфики: Затерянная деревня», «Гномео и Джульетта», в роли продюсера выступил Роберт Родригес («Дети шпионов», «Отчаянный», «Факультет», «От заката до рассвета», «Хищники»).

Компания «ВОЛЬГА», готовясь к премьере, выпустила новый русскоязычный трейлер «UglyDolls. Куклы с характером». В нем перед вами предстанет необычный городок Агливилль, где живут, не зная другого мира, «дефективные» игрушки – милашка Мокси и ее друзья. Однажды все они отправляются в невероятное и опасное путешествие, в ходе которого смогут доказать людям, что внешность — это далеко не главное, и настоящую красоту можно увидеть лишь сердцем.

Трейлер этого доброго мультика, рассчитанного на зрителей от 6 лет, портал Teleprogramma.pro покажет вам уже сегодня.

 

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"Куклы с характером"

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Эксклюзив Teleprogramma.pro: новый русский трейлер анимации «Куклы с характером»
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