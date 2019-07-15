Трейлер к «Райским холмам» с Йовович сравнили с «Алисой в стране чудес»

В Сети появился потрясающий по видеоряду трейлер к фильму «Райские холмы», где одну из главных ролей сыграла Мила Йовович. Основная же партия досталась дочери Эрика Робертса и племянницы Джулии Робертс Эмме Робертс.

Лента, снятая в жанре триллера испанским режиссером Элис Вэддингтон, по представленному видеоряду напоминает «Алису в стране чудес». Только в более зловещем варианте.

В центре сюжета девушка по имени Ума (Эмма Робертс). Она просыпается и обнаруживает, что попала на удаленный остров «Райские холмы», куда семьи из высшего общества отправляют своих дочерей, чтобы те стали идеальной версией самих себя.

«Пансионом благородных девиц» заправляет таинственная герцогиня (Мила Йовович).

Барышням преподают этикет, вокал, дают бьюти-уроки, гимнастику, а также заставляют сидеть на диете, чтобы в течение двух месяцев они избавились от всех физических и психических недостатков.

Ума поначалу находит на острове успокоение и заводит дружбу с его другими обитателями — Хлоей (Дэниель Макдональд), Ю (Аквафина) и мексиканской поп-звездой Арманой (Элиза Гонзалес).

Однако Ума вскоре понимает, что за всей этой красотой скрывается зловещая тайна. В гонке против времени Ума и ее друзья пытаются сбежать с острова, пока он не поглотил их.

Пользователи Сети, успевшие посмотреть ролик, уже успели оставить восторженные комментарии.

«Я так долго ждала этот фильм!», «Это такой же шедевр, как «Алиса в стране чудес, не могу дождаться релиза!», «Выглядит потрясающе! Эмма такая великолепная актриса!», «Просто невероятно!» — пишут они.