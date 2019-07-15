Садальский высказался об уходе Петрова из «Гоголя»

Александр Петров является одним из самых популярных отечественных актеров. Ранее он признавался, что у него настолько плотный рабочий график, что в 2019 году у него запланировано всего несколько выходных дней. Однако в июне стало известно, что актер больше не будет сниматься в киносериале «Гоголь». Как оказалось, создатели сериала решили обновить состав актеров. Но вскоре выяснилось, что также Петров не появится и в новом сезоне «Полицейского с Рублевки».

Поклонники были озадачены тем, что больше не увидят актера в полюбившихся кинолентах. Teleprogramma.pro пообщалась с его коллегами, чтобы выяснить, почему он отказался сразу от нескольких главных ролей. Татьяна Бабенкова, которая в сериале «Полицейский с Рублевки» сыграла Алену — девушку главного героя Гришы Измайлова, не стала осуждать Петрова. Более того, девушка восхитилась его поступком.

«Я уверена, что это не из-за какой-то выгоды или выбора другого проекта, так как Саша творческий человек», — отметила она.

Поддержал Александра и известный артист Станислав Садальский.

«Вообще много про него говорят, но я никак не могу запомнить его в лицо, но он очень на слуху. Если говорить про уход из „Гоголя“, то правильно сделал, что отказался от съемок. Я несколько раз пытался посмотреть этот фильм и выключал через 15 минут. Это была для меня пытка! Фигня, а не кино», — поделился своим мнением актер и журналист.

А режиссер Егор Баранов, который участвовал в создании первых трех картин «Гоголь», отметил, что у него никогда не возникало проблем с Петровым. А так как он теперь тоже не участвует в работе над продолжением, то не знает, что сподвигло актера отказаться от дальнейшего участия в проекте.

Стоит добавить, что Александр не так давно снялся в фильме Люка Бессона «Анна», а также осенью этого года состоится премьера фильма «Текст» Клима Шипенко с его участием. Актер надеется, что эта картина будет номинирована на «Оскар».