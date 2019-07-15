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Агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч

Создатели «бондианы» решили отойти от традиционного образа представителя британской разведки.

Агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч
Лашана Линч/instagram.com/lashanalynch/

На роль агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Линч, известная широкому зрителю по роли Марии Рэмбо в фильме «Капитан Марвел», сыграет не самого легендарного Джеймса Бонда, а сотрудника разведки, которому передадут номер агента 007 после его ухода из спецслужб.

«Есть ключевая сцена в начале фильма, когда на фразе: «Входите, 007», появляется Лашана — красивая темнокожая женщина. Бонд — по-прежнему Бонд, но как «агента 007» его заменила роскошная женщина», — рассказал источник британскому изданию Daily Mail.

Новый фильм носит рабочее название Shatterhand. Это псевдоним Эрнста Ставро Блофельда, героя книг автора «бондианы» Яна Флеминга.

По сюжету Бонд уходит на пенсию и отправляется на Ямайку, откуда его вызовут на службу, чтобы «предотвратить глобальный кризис». Как утверждают источники, романа между Бондом и новоявленным агентом 007 не случится.  Бонд, конечно, попытается соблазнить нового сотрудника, однако героиня Линч «будет лишь закатывать глаза» на все попытки Бонда сделать ее своей любовницей.

Ожидается, что картина выйдет в прокат 8 апреля 2020 года. Съемки ведутся в Италии и Великобритании. Роль злодея в картине сыграет американский актер Рами Малек.

Напомним, агента 007 в разные годы сыграли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, Дэниэл Крейг.

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Агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч
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